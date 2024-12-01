مؤتمر قمة كرة القدم العالمية WFS بالرياض

الرياض – هاني البشر

تنطلق غدًا الاثنين أعمال مؤتمر قمة كرة القدم العالمية WFS، والذي يحتضنه مركز الملك عبدالله المالي بالرياض،على مدى يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، بحضور نخبة من قادة صناع كرة القدم العالمية.

ويقام المؤتمر العالمي بدعم من شركة الوسائل SMC الشريك التجاري الحصري للاتحاد السعودي لكرة القدم والشريك التجاري لمؤتمر قمة كرة القدم العالمية WFS، فيما تعد هذه النسخة امتدادًا لنجاح النسخة الأولى من القمة العالمية التي أقيمت في جدة العام الماضي، وشهدت حضور عدد كبير من الرياضيين العالميين وحظيت خلالها أعمال المؤتمر بالمناقشات والتواصل الاستراتيجي وتسريع الفرص التجارية والرياضية.

وتعزز هذه الشراكة من تواجد الاتحاد السعودي لكرة القدم في المشهد الرياضي وتدعم بشكل مباشر مسار التأثير العالمي ضمن استراتيجية كرة القدم السعودية، حيث ينتظر أن يشهد المؤتمر حضور أكثر من 2000 شخص، مما يوفر فرصًا لتحقيق أفضل النتائج.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بتطوير كرة القدم من بينها دمج تكنولوجيا كرة القدم والابتكار في إشراك الجماهير، وتطوير السياحة الرياضية والاستدامة في كرة القدم ونمو كرة القدم النسائية وبرامج تطوير الشباب.

من جانبه رحب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل بضيوف المملكة في هذا المؤتمر العالمي الذي يعكس الطفرة الكبيرة التي تشهدها المملكة باستضافة الفعاليات الرياضية العالمية بدعم سخي من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، واهتمام ومتابعة من وزارة الرياضة.

وأضاف المسحل أن مؤتمر قمة كرة القدم العالمية يأتي امتدادًا لجهود الاتحاد السعودي من أجل تبادل المعرفة والخبرات بما يساهم في رفع مستوى الأعمال حول كرة القدم، الأمر الذي يخدم الكرة السعودية ويضعها شريكًا في تطوير كرة القدم إقليميًا وعالميًا.