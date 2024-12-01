ليفربول يعمق جراح مانشستر سيتي ويعزز صدارته للبريمرليج

البلاد- جدة
عمق ليفربول جراح حامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، بعدما تغلب عليه 0/2 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب أنفيلد، في قمة مباريات الجولة الثالثة عشرة من البطولة.
تراجع مانشستر سيتي في جدول ترتيب البريمييرليغ بعد هذه الخسارة المؤلمة إلى المركز الخامس، وفي رصيده 23 نقطة بفارق نقطة عن نوتنغهام فورست السادس، و3 نقاط عن توتنهام السابع، وبرينتفورد الثامن.
ويعتلي الريدز تحت قيادة مدربه الجديد آرني سلوت صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق 9 نقاط عن أرسنال الثاني، وتشيلسي الثالث، ويأتي برايتون في المركز الرابع برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي.
*تـألق صلاح
لعب محمد صلاح دوراً محورياً في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي، بصناعة الهدف الأول للنجم الهولندي كودي خاكبو في الدقيقة 12 من الشوط الأول.
ومرر النجم المصري كرة عرضية مذهلة بالقدم اليسرى مرت من بين مدافعي السيتي لتجد خاكبو في الوقت المناسب ليودعها في الشباك دون معاناة.
ولم يسدد مانشستر سيتي سوى كرة واحدة على مرمى ليفربول خلال الشوط الأول، لكن مستوى الفريق تحسن نوعاً ما في الشوط الثاني.
وفي الوقت الذي اقترب فيه مان سيتي لتعديل النتيجة، تلقت شباكه لهدف قاتل في الدقيقة 78 من ركلة جزاء تحصل عليها داروين نونيز ونفذها محمد صلاح.
ورفع صلاح رصيده من التمريرات الحاسمة خلال مسيرته مع ليفربول في جميع المسابقات إلى 100 تمريرة، وعزز رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي بموسم 2025/2024 بالهدف الـ 11.
وحافظ النجم المصري على تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليري، بفارق هدف وحيد عن هالاند الذي أحرز 12 هدفاً دون تقديم أي تمريرة حاسمة، بينما لصلاح 7 تمريرات حاسمة هذا الموسم كأفضل لاعب من حيث التأثير التهديفي حتى الجولة 13.
كودي خاكبو يفتتح التسجيل مستغلاً تمريرة حاسمة من صلاح#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/o9xEehZ8wS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2024
صلاح يعزز تقدم ليفربول بعد تسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/cBu8djSMIU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2024