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طريقة عمل كيكة التوت البري واليوسفي بكريمة القرفة

نيفين عباسaccess_time30 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       1 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة كيك شتوية غنية بالحمضيات مع الكريمة بنكهة القرفة

المقادير اللازمة

للكيكة
250 جرام زبدة مملحة طرية
250 جرام سكر ناعم
4 بيضات كبيرة
200 جرام دقيق ذاتي التخمير
150 جرام دقيق ذرة
4 حبات يوسفي مبشورة
150 جرام من التوت البري الطازج أو المجمد

للكريمة
300 مل كريمة خفق
نصف ملعقة صغيرة قرفة
2 ملعقة كبيرة سكر بودرة
3 ملاعق كبيرة عصير يوسفي

طريقة العمل
سخني الفرن إلى 160 درجة مئوية
ادهني قاعدة وجانب قالب كيك مستدير 23 سم وضعي به ورق الخبز
تخفق الزبدة والسكر حوالي 5 دقائق
أضيفي البيض واحدًا تلو الآخر مع ملعقة من الدقيق بين كل إضافة
يوضع الدقيق المتبقي ودقيق الذرة وقشر اليوسفي المبشور والتوت البري ويقلب برفق
يسكب الخليط في الصينية
تخبز لمدة ساعة واحدة وربع أو حتى يخرج سيخ خشبي نظيف من الوسط
اتركيها لتبرد 15 دقيقة
ثم انقليها إلى رف سلكي واتركيها لتبرد تمامًا

لتحضير الكريمة
اخفقي جميع المكونات معًا في وعاء كبير باستخدام مضرب كهربائي
قدمي الكيكة مع الكريمة على الجانب
تحتفظ الكيكة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام في عبوة محكمة الإغلاق

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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