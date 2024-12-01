طريقة عمل حساء الطماطم بالكرفس

وصفة حساء الطماطم بالكرفس

المقادير اللازمة

10 طماطم كرزية أو 3 حبات طماطم متوسطة الحجم

1 بصلة مقطعة إلى مربعات

2 جزر مبشور

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 علبة طماطم مهروسة (400 جم)

2 كوب ماء

2 فصوص من الثوم

2 أوراق كرفس خضراء

طريقة العمل

نضع الزيت في قدر ونضيف البصل المفروم ونقلب البصل لمدة خمس دقائق

قطعي الطماطم الكرزية إلى نصفين وأضيفيها إلى القدر

أضيفي الجزر المهروس واقلي كل شيء معًا لمدة خمس دقائق أخرى

نضيف الطماطم المهروسة والكرفس والماء والثوم والملح والفلفل حسب الرغبة

دعي الحساء يغلي

خففي النار واتركه يطهى لمدة نصف ساعة أخرى

يقدم ساخن