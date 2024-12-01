طريقة عمل الملوخية باللحم

وصفة للملوخية لمحبي اللحوم بدلاً من الدواجن

المقادير اللازمة

للحم

كيلو لحم مكعبات

ملح وفلفل

ورق غار وهيل

بصلة مقطعة

للملوخية

400 جرام ملوخية مفرومة ناعم

ملعقة كبيرة ونصف كزبرة جافة

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم

قليل من الشطة اختياري

زيت وسمن

مرقة اللحم

طريقة العمل

اللحم

ترفع جميع مقادير اللحم علي النار

تترك حتي تغلي وينضج اللحم

ثم تخرج مكعبات اللحم من المرقة وتحمر في السمن

الملوخية

نحضر قدر أخر نضع به مقدار من المرقة الخاصة باللحم

ثم الملوخية وتقلب مع الشطة حتي تذوب الملوخية تماماً وتتجانس مع المرقة وتغلي مرة واحدة فقط

يحمر الثوم في الزيت والسمن مع الكزبرة الجافة

ثم يضاف للملوخية ويقلب حتي يتجانس

ثم تقدم ساخنة مع مكعبات اللحم والأرز