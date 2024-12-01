المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الملوخية باللحم

نيفين عباسaccess_time30 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       1 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة للملوخية لمحبي اللحوم بدلاً من الدواجن

المقادير اللازمة

للحم
كيلو لحم مكعبات
ملح وفلفل
ورق غار وهيل
بصلة مقطعة

للملوخية
400 جرام ملوخية مفرومة ناعم
ملعقة كبيرة ونصف كزبرة جافة
2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم
قليل من الشطة اختياري
زيت وسمن
مرقة اللحم

طريقة العمل

اللحم
ترفع جميع مقادير اللحم علي النار
تترك حتي تغلي وينضج اللحم
ثم تخرج مكعبات اللحم من المرقة وتحمر في السمن

الملوخية
نحضر قدر أخر نضع به مقدار من المرقة الخاصة باللحم
ثم الملوخية وتقلب مع الشطة حتي تذوب الملوخية تماماً وتتجانس مع المرقة وتغلي مرة واحدة فقط
يحمر الثوم في الزيت والسمن مع الكزبرة الجافة
ثم يضاف للملوخية ويقلب حتي يتجانس
ثم تقدم ساخنة مع مكعبات اللحم والأرز

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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