انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.. «السعودية الخضراء» .. استدامة بيئية وحماية الموارد الطبيعية

البلاد – الرياض

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها الريادية نحو مستقبل مستدام في حماية البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030؛ حيث تتجلى مساعيها لتحقيق توازن مثالي بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، لترسم ملامح نموذج عالمي للتنمية المستدامة.

وتعمل المملكة على تنفيذ العديد من المبادرات البيئية الطموحة تحت مظلّة” مبادرة السعودية الخضراء”، التي تعكس التزامها بالحفاظ على التنوع البيولوجي وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وتسعى المملكة لتحقيق هدفها الطموح المتمثل في حماية 30 % من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030م، وفي إطار هذه الجهود، يجري العمل على تعزيز المحميات الطبيعية، وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في بيئاتها الأصلية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج لحماية التنوع البيولوجي.

وفي إطار مبادرة” السعودية الخضراء”، تهدف المملكة إلى زراعة 10 مليارات شجرة، وإعادة تأهيل مساحات واسعة من الأراضي المتدهورة، كما وضعت المبادرة خارطة طريق طموحة ترتكز على دراسات جدوى علمية؛ تهدف إلى تعزيز جهود التشجير المستدام.

وتلتزم المملكة بخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030م من خلال تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشاريع طاقة حديثة وعالية الكفاءة.

وتعكس هذه المبادرات الطموحة التزام المملكة بالمساهمة الفاعلة في الجهود العالمية؛ لمواجهة تغير المناخ، والمحافظة على الموارد الطبيعية؛ حيث تواصل العمل على تحقيق أهدافها البيئية من خلال الابتكار والتعاون الدولي، بما ينسجم مع الرؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.