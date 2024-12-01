الهيئة العامة للإحصاء تُعلن نتائج إحصاءات النشاط البدني في المملكة لعام 2024م

الرياض – هاني البشر

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج نشرة إحصاءات النشاط البدني في المملكة العربية السعودية لعام 2024م.

وأظهرت نتائج النشرة أن نسبة الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا الممارسين للنشاط البدني لمدة 150 دقيقة أو أكثر أسبوعيًا بلغت 58.5 % على مستوى المملكة، فيما بلغت نسبة الأطفال والمراهقين في الفئة العمرية من 5 إلى 17 سنة الممارسين للنشاط البدني لمدة 60 دقيقة أو أكثر يوميًا 18.7%.

وأظهرت البيانات أن نسبة ممارسة الذكور للنشاط البدني أعلى من الإناث، حيث بلغت النسبة 23.2% بين الذكور مقارنة بـ14% بين الإناث، وبلغت نسبة الأفراد غير السعوديين الممارسين للنشاط البدني 62.5 % مقابل 54.1% بين السعوديين.

وبينت أن الفئة العمرية بين 30 و 39 سنة هي الأعلى في ممارسة النشاط البدني لمدة 150 دقيقة أو أكثر أسبوعيًا بنسبة بلغت 62.6 %، بينما جاء الأفراد (80 سنة فأكثر) أقل الممارسين بنسبة 12.2%، فيما بلغت نسبة الأطفال والمراهقين في الفئة العمرية من (5 إلى 17) الممارسين للنشاط البدني لمدة 60 دقيقة أو أكثر يوميًا 18.7%، وبلغت نسبة الذين يقضون أكثر من ثلاث ساعات يوميًا في الخمول 35.3 % لنفس الفئة العمرية، وهذا يشمل الجلوس أو المشاركة في أنشطة غير بدنية مثل: مشاهدة التلفزيون أو استخدام الأجهزة الإلكترونية، باستثناء أوقات المدرسة، كما أشارت النتائج إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين غير السعوديين الممارسين النشاط البدني أعلى من السعوديين، حيث بلغت النسبة 19.4% بين الأطفال والمراهقين غير السعوديين مقارنة بـ 18.5% بين الأطفال والمراهقين السعوديين.

وكشفت نتائج نشرة إحصاءات النشاط البدني للبالغين، بأن نشاط التنقل (المشي أو ركوب الدراجات الهوائية للذهاب إلى الأماكن) يحتل المرتبة الأولى بين الممارسين لنشاط البدني بنسبة 56%. يأتي بعده النشاط البدني غير المرتبط بالعمل مثل: الأنشطة الترفيهية بنسبة 39%، وفي المرتبة الأخيرة يأتي النشاط البدني المرتبط بالعمل بنسبة 31%.

كما أظهرت نتائج النشرة أن منطقة الباحة هي أعلى منطقة على مستوى المملكة في نسبة الممارسين للنشاط البدني بين الأطفال والمراهقين لمدة 60 دقيقة أو أكثر يوميًا بنسبة 30.4%. بينما جاءت منطقة الرياض كأقل منطقة بنسبة 14.7 .

يُذكر أن نشرة إحصاءات النشاط البدني تعـد مصدرًا قيمًا لفهم مستويات النشاط البدني بين سكان المملكة العربية السعودية، حيث تستند إلى نتائج المسح الصحي الوطني ومسح صحة المرأة والطفل لعام 2024م، بالإضافة إلى تقديرات السكان المقدمة من الهيئة العامة للإحصاء لنفس العام، ويتم تحليل مؤشرات النشاط البدني بناءً على إبلاغ ذاتي من البالغين (18 سنة فأكثر) والأطفال (من 5 إلى 17 سنة)، مما يساعد على رسم صورة شاملة للأنماط الحياتية والعادات الرياضية في المملكة خلال هذا العام.