المصمك بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للبولو

الرياض ـ هاني البشر

بحضور الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، عضو اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، توّج عمرو زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو، فريق المصمك، بلقب بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، بعد فوزه على طويق بنتيجة 5/4، في المباراة النهائية التي أقيمت بميدان البولو في منتجع نوفا للفروسية “غرب مدينة الرياض”، بتواجد سفيرة جمهورية سويسرا الاتحادية ياسمين شاتيلا زلفالن.

وتسلم مارسيلو جانكو قائد فريق المصمك، كأس البطولة، من زيدان وياسمين شاتيلا، وحل فريق طويق ثانيا، فيما جاء فريق العوجا في المركز الثالث، وحصد حسام الزواوي لاعب المصمك جائزة أفضل لاعب، فيما اختير مانوس كأفضل خيل في البطولة.

وشارك إبراهيم الحربي وخالد بن معمر مع فريق المصمك إلى جانب مارسيلو والزواوي، فيما مثّل فريق طويق كلا من هاشم العلوي ومضر الزعبي وعبدالمحسن الحكير وأمينو عثمان.