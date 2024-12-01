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«الشؤون الاقتصادية» يناقش برامج الرؤية

صحيفة البلادaccess_time30 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       1 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي. في بداية الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن تحليلًا لأبرز مستجدات الاقتصاد العالمي، وتطورات الاقتصاد الوطني، في ظل النمو الإيجابي لاقتصاد المملكة بنسبة 2.8%.

واطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة المالية حيال تقرير الربع الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، والنتائج التي تؤكد مواصلة المشروعات الكبرى وبرامج رؤية المملكة (2030).

وتابع المجلس العرض المقدم من وزارة التجارة فيما يتعلق بتقرير اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والتقارير الأخرى المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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