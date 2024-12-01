«الشؤون الاقتصادية» يناقش برامج الرؤية

البلاد – الرياض

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي. في بداية الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن تحليلًا لأبرز مستجدات الاقتصاد العالمي، وتطورات الاقتصاد الوطني، في ظل النمو الإيجابي لاقتصاد المملكة بنسبة 2.8%.

واطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة المالية حيال تقرير الربع الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، والنتائج التي تؤكد مواصلة المشروعات الكبرى وبرامج رؤية المملكة (2030).

وتابع المجلس العرض المقدم من وزارة التجارة فيما يتعلق بتقرير اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والتقارير الأخرى المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.