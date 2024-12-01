البلوي يتوج الأبطال في افتتاح كأس وزارة الرياضة للهجن

الرياض – هاني البشر

افتتحت المطية “ثمين” لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، المشاركات السعودية في كأس وزارة الرياضة للهجن على أرض ميدان السيح للهجن بمحافظة الأحساء بتحقيقها لقب الشوط الثاني وكأس وزارة الرياضة لفئة الـ “حقايق” (قعدان ـ مفتوح) بتوقيت بلغ 5:52.480 دقيقة.

وتوَّج محمد البلوي، نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الأحد، أصحاب المراكز الأولى في كؤوس الـ”حقايق” ضمن النسخة الرابعة من البطولة المقامة برعاية أمير المنطقة الشرقية، حيث شهد اليوم الأول مشاركة 1916 مطية، وتفوق لملاك الهجن السعوديين بتحقيقهم لقب 22 شوطاً من أصل 35 شوطاً أقيمت في اليوم الأول.

وكانت المطية “مصيحة” لمالكها القطري بريك محمد المري قد حققت لقب الشوط الأول الرئيسي وكأس وزارة الرياضة (بكار ـ مفتوح) بتوقيت بلغ 5:48.674 دقيقة، المطية “مهابه” لمالكها القطري محمد ناصر الكعبي حققت لقب الشوط الثالث وكأس وزارة الرياضة (بكار ـ عام) بتوقيت بلغ 5:50.756 دقيقة، والمطية “الصامل” لمالكها الإماراتي عبدالله محمد المنصوري حققت لقب الشوط الرابع وكأس وزارة الرياضة (قعدان ـ عام) بتوقيت بلغ 5:53.317 دقيقة.

من جهته، تُقام غداً الاثنين منافسات فئة الـ “لقايا”، وذلك بإقامة 30 شوطاً (بكار ـ قعدان)، من بينها اشواط كأس وزارة الرياضة للفئة، تقطع فيها المطايا المشاركة مسافة 150 كم، بواقع (5 كم) مسافة كل شوط.

وتقام البطولة في الأحساء للمرة الرابعة على أرض ميدان السيح للهجن، وذلك في إطار سعي الاتحاد السعودي للهجن برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد إلى إقامة سباقات الهجن في العديد من مناطق المملكة، والمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير، والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية “السعودية 2030” إضافة إلى حوكمة، وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك وتوفير البيئة المثالية لهم لممارسة هذه الرياضة الأصيلة.

ويتزامن إقامة البطولة مع تسمية عام 2024 بـ”عام الإبل”، واحتفاءً بالقيمة الثقافية الفريدة التي تمثلها الإبل في حياة أبناء الجزيرة العربية، وتأصيل مكانتها الراسخة، وتعزيز حضورها محلياً ودولياً، باعتبارها موروثاً ثقافياً أصيلاً، ومكوناً أساسياً في البناء الحضاري.