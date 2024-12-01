الرياضة

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد 164 اكاديمية وناديًا خاصًا

صحيفة البلادaccess_time30 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       1 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم 9 أندية خاصة، و36 أكاديمية خاصة ضمن الأندية التي يحق لها المشاركة في المسابقات الرسمية للاتحاد السعودي، ليصبح إجمالي الأندية الخاصة المعتمدة 38 ناديًا، والأكاديميات الخاصة 126 أكاديمية، بإجمالي 164 عضوية صادرة للأندية والأكاديميات.

وتهدف الإدارة الفنية للاتحاد السعودي إلى تطوير المسابقات الرسمية كأحد مرتكزات استراتيجية كرة القدم السعودية التي أطلقها الاتحاد السعودي عام 2021 نحو هيكلة جديدة للمسابقات توفر جسرًا للاعبين السعوديين، حيث ستقوم الإدارة الفنية في هذا الصدد بتنظيم المنهجية الفنية وزيادة عدد المباريات وعدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الاتحاد.

ويتيح هذا الاعتماد للأندية والأكاديميات الخاصة المشاركة في المسابقات الرسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم، مما يعزز من قاعدة المواهب الكروية ويساهم في رفع مستوى التنافسية.

وفي إطار دعم الأندية الخاصة والأكاديميات، تواصل إدارة البراعم والأكاديميات في الاتحاد دورها في الإشراف على عمليات الاعتماد وتنظيم العمل مع الأندية والأكاديميات بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة المعتمدة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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