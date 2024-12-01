أمير المنطقة الشرقية يرعى توقيع اتفاقيات بين فرع وزارة الصحة وجهات حكومية

الدمام : واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة اليوم، توقيع فرع وزارة الصحة بالمنطقة عدة شراكات مع جهات حكومية لتحقيق مستهدفات الفرع.

وتضمنت الاتفاقيات، توقيع فرع وزارة الصحة عقودًا مع أمانة المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، ولجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وغرفة الشرقية، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة الملكية بالجبيل، وفرع الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري، ومستشفى الملك فهد الجامعي، وإدارة مرور المنطقة الشرقية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية الدكتور فارس بن عايض الهمزاني، أن الاتفاقيات جاءت بعد إقامة عدد من ورش العمل، بمشاركة 134 جهة تمثل القطاع العام والخاص وغير الربحي، متمنيًا أن تنعكس إيجابيًا على خدمة الوطن والمجتمع.