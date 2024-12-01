الرياضة

أخضر البلياردو يشارك في بطولة العالم للبلياردو الفرنسي بمصر

صحيفة البلادaccess_time30 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       1 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
يشارك المنتخب السعودي للبلياردو في بطولة العالم للبلياردو الفرنسي، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 1 الى 7 ديسمبر الجاري.

وهي المشاركة الثانية للمنتخب السعودية بعد استحداث اللعبة حديثًا؛ حيث حقق المنتخب السعودي برونزية البطولة العربية في اول مشاركة خارجية له، ويشارك في بطولة العالم بجمهورية مصر العربية كثاني مشاركة خارجياً.

وكانت بعثة الأخضر السعودي وصلت امس السبت إلى مدينة شرم الشيخ؛ استعداداً للمشاركة، حيث اختار المدير الفني للمنتخب المدرب المصري محمود احمد ثلاثة لاعبين للمشاركة هم :” احمد الحربي وعبدالمجيد الشمري وخالد الحربي ” ويشرف على الفريق الكابتن سعود الفضلي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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