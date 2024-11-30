الرياضة

في لقاء مؤجل من الجولة الـ(8) بدوري يلو..  الطائي ينتصر على الصفا بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      30 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حقق الطائي انتصارًا على حساب ضيفه الصفا بنتيجة بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.


جاءت ثلاثية الطائي عبر ” إبراهيما تانديا، وإبراهيم النخلي، وأندريه كورديا”.

هذا الفوز، رفع رصيد الطائي إلى 18 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الصفا عند النقطة 13 في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة. وتتبقى مباراة مؤجلة واحدة للطائي أمام نيوم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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