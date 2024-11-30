في لقاء مؤجل من الجولة الـ(8) بدوري يلو..  الطائي ينتصر على الصفا بثلاثية

حائل- خالد الحامد
حقق الطائي انتصارًا على حساب ضيفه الصفا بنتيجة بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
جاءت ثلاثية الطائي عبر ” إبراهيما تانديا، وإبراهيم النخلي، وأندريه كورديا”.
هذا الفوز، رفع رصيد الطائي إلى 18 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الصفا عند النقطة 13 في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة. وتتبقى مباراة مؤجلة واحدة للطائي أمام نيوم.
د57‘⚽️ هدف لـ @tai1381
براهيما تانديا يفتتح التسجيل 👏#الطائي_الصفا #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/edNbaN7S0j
— دوري يلو (@FDL_KSA) November 30, 2024
د66‘⚽️ هدف لـ @tai1381
ابراهيم النخلي يحرز الهدف الثاني 👏#الطائي_الصفا #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/ZnA4pcsNXS
— دوري يلو (@FDL_KSA) November 30, 2024
د89‘⚽️ هدف لـ @tai1381
اندريه كورديا يحرز الهدف الثالث 👏#الطائي_الصفا #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/5IHESEgStV
— دوري يلو (@FDL_KSA) November 30, 2024