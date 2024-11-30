الرياضة

شاهد| التعاون يتغلب على الرائد في “ديربي القصيم”

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      30 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

 

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
حسم فريق التعاون ديربي القصيم، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الرائد، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة بدوري روشن.

سجل عبدالفتاح آدم هدف فريق التعاون واللقاء الوحيد، في الدقيقة 81 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز العاشر.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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