شاهد| التعاون يتغلب على الرائد في “ديربي القصيم”

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
حسم فريق التعاون ديربي القصيم، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الرائد، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة بدوري روشن.
سجل عبدالفتاح آدم هدف فريق التعاون واللقاء الوحيد، في الدقيقة 81 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز العاشر.
هدددددف!⚽
عبدالفتاح آدم يفتتح أول أهداف الديربي للتعاون ⚽🔥
الرائد 0 × 1 التعاون #دوري_روشن_السعودي #الرائد_التعاون | #SSC
— SSC (@ssc_sports) November 30, 2024