الرئيسية
/
/
/
/
/
شاهد| الاتحاد يعزز صدارته برباعية الاتفاق
الرياضة

شاهد| الاتحاد يعزز صدارته برباعية الاتفاق

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      30 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الاتحاد فوزًا مستحقًا على نظيره الاتفاق، برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 بدوري روشن.

تمكن اللاعب نغولو كانتي من تسجيل الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 35، مستغلًا تمريرة خلف دفاع الاتفاق، لينجح في إسكان الكرة داخل الشباك.

وعاد كريم بنزيما ليهز الشباك مجددًا في الدقيقة 53، وأضاف اللاعب الجزائري حسام عوار الهدف الثالث لفريق الاتحاد في الدقيقة 66، بعد عرضية أرضية حولها بتسديدة لداخل الشباك، فيما جاء الهدف الرابع لفريق الاتحاد في الدقيقة 71 عن طريق اللاعب الهولندي بيرجوين.

بتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده 33 نقطة، وواصل الابتعاد بصدارة ترتيب دوري روشن، وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *