شاهد| الاتحاد يعزز صدارته برباعية الاتفاق

البلاد- جدة
حقق فريق الاتحاد فوزًا مستحقًا على نظيره الاتفاق، برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 بدوري روشن.
تمكن اللاعب نغولو كانتي من تسجيل الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 35، مستغلًا تمريرة خلف دفاع الاتفاق، لينجح في إسكان الكرة داخل الشباك.
وعاد كريم بنزيما ليهز الشباك مجددًا في الدقيقة 53، وأضاف اللاعب الجزائري حسام عوار الهدف الثالث لفريق الاتحاد في الدقيقة 66، بعد عرضية أرضية حولها بتسديدة لداخل الشباك، فيما جاء الهدف الرابع لفريق الاتحاد في الدقيقة 71 عن طريق اللاعب الهولندي بيرجوين.
بتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده 33 نقطة، وواصل الابتعاد بصدارة ترتيب دوري روشن، وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.
ليلة اتحادية رائعة 🟡⚫️
الاتحاد يحافظ على صدارته برباعية في الاتفاق✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي
#الاتفاق_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/CJ6R2y6DSr
— SSC (@ssc_sports) November 30, 2024