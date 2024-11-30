رصد ظاهرة الشفق الفلكي الفريدة في سماء منطقة الحدود الشمالية

عرعر : واس

رُصدت – مساء أمس – ظاهرة الشفق الفلكي الفريدة في سماء منطقة الحدود الشمالية ، وذلك في أحد المواقع البرية جنوب شرق مدينة عرعر.

وأوضح عضو نادي الفضاء والفلك والمهتم بالتصوير الفلكي عدنان الرمضون، أن هذه الظاهرة تحدث عادة عندما تكون السماء غاية في النقاء وخالية من الملوثات, حيث ينعكس ضوء الشمس على المتبقي من الجزيئات الدقيقة في الغلاف الجوي وبعد غروب الشمس بفترة طويلة نسبيًا يصل لثلاث ساعات وبعيدًا عن التلوث الضوئي.

وأضاف أن سماء منطقة الحدود الشمالية مثالية لهواة الفلك والتصوير الفلكي والمهتمين بمشاهدة الأحداث الفلكية لكونها قليلة التلوث الضوئي ومنخفضة الرطوبة؛ ما يسهل رؤية النجوم والأجرام السماوية.