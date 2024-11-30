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رصد ظاهرة الشفق الفلكي الفريدة في سماء منطقة الحدود الشمالية

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      30 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

عرعر : واس

رُصدت – مساء أمس – ظاهرة الشفق الفلكي الفريدة في سماء منطقة الحدود الشمالية ، وذلك في أحد المواقع البرية جنوب شرق مدينة عرعر.

 وأوضح عضو نادي الفضاء والفلك والمهتم بالتصوير الفلكي عدنان الرمضون، أن هذه الظاهرة تحدث عادة عندما تكون السماء غاية في النقاء وخالية من الملوثات, حيث ينعكس ضوء الشمس على المتبقي من الجزيئات الدقيقة في الغلاف الجوي وبعد غروب الشمس بفترة طويلة نسبيًا يصل لثلاث ساعات وبعيدًا عن التلوث الضوئي.

 وأضاف أن سماء منطقة الحدود الشمالية مثالية لهواة الفلك والتصوير الفلكي والمهتمين بمشاهدة الأحداث الفلكية لكونها قليلة التلوث الضوئي ومنخفضة الرطوبة؛ ما يسهل رؤية النجوم والأجرام السماوية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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