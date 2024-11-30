المركز الإعلامي في حلبة كورنيش جدة.. مجهر العالم لسباق سال جدة جي تي 2024

جدة – هاني البشر

يُشكّلُ الإعلامُ منصةً مهمةً لكل الفعاليات، ويعدُّ المركز الإعلامي في سباق “سال جدة جي تي 2024” العينَ الأولى للحدث، ما يجعلُ العالم على درايةٍ بكل التفاصيل التي تجري على حلبةِ كورنيش جدة.

يقعُ المركز الإعلامي في الجهةِ الجنوبيةِ من منطقة “البادوك”؛ الأمر الذي يبقي الإعلاميين على اطلاعٍ تامٍ بمضمارِ السباق، ومناطقِ الصيانة الخاصةِ بالفرق، ويمكنهم من إخراجِ المواد بصورةٍ أفضل، وقالبٍ أمثل.

يتضمن المركزُ ثلاثَ مناطق؛ تأتي في مقدمتها منطقة المؤتمرات الصحفية، إضافةً إلى منطقةٍ مخصصةٍ للعاملين في الشركة المنظّمة لسباقات جي تي، فيما خُصّصت المنطقة الثالثة للإعلاميين المحليين والدوليين، حيث جرى تجهيزها بأحدث الأنظمة والتقنيات، مثل: شاشات العرض، وشاشات لعرض المعلومات التيلمترية “بيانات قياس الأداء عن بعد”.

أكثر من 100 إعلامي معتمد، يغطّونَ سباق سال جدة جي تي 2024م، ويحظونَ بجولاتٍ ميدانية، وتسهيلاتٍ تمكنهم من إجراء اللقاءات مع السائقين ومسؤولي الفرق، وتوفير سياراتٍ مخصصةٍ لهم طوال الوقت؛ لتيسير أعمالهم داخل الحلبة، وإنجاز أعمالهم بصورةٍ أكثر تميزاً.