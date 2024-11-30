الفتح يحافظ على صدارة الدوري المشترك للبلياردو في ختام التجمع الثالث

الدمام-البلاد
حافظ نادي الفتح على صدارة الترتيب في الدوري المشترك للأندية للبلياردو في ختام التجمع الثالث الذي أقيم على مدى يومين ” الجمعة والسبت ” على صالة تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بمدينة الرياض. وأقيمت في التجمع أربع مواجهات لكل ناد مشارك؛ حيث أقيمت الجولات من 9 إلى 12 في الدوري.
ورفع نادي الفتح رصيده النقطي إلى 23 نقطة معتلياً صدارة الترتيب وسط منافسة من نادي القادسية صاحب المركز الثاني ب 21 نقطة ونادي الطائي صاحب المركز الثالث ب 19 نقطة.
الجدير بالذكر أن الدوري المشترك يشارك فيه هذا الموسم، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر 16 ناديا هي أندية ” الفتح ، الشباب ، الاتفاق ، القادسية ، الشعلة ، العلا ، عكاظ ، السروات ، العربي ، الشرق ، أبها ، الانتصار ، الوطني ، الطائي ، الصفا ، الحريق “.
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