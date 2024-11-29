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طريقة عمل ستيك بوافر اللحم

نيفين عباسaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      29 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

ستيك بوافر اللحم من الأطباق الغربية الشهيرة والتي تتميز بسهولة تحضيرها خاصة طبق ستيك اللحم مع صوص الفلفل الإسود

المقادير اللازمة

للحم
شرائح لحم ستيك وزن 200-300 جرام لكل قطعة
نصف كوب زيت زيتون
2 مكعب زبدة

لصوص الفلفل الإسود
2 مكعب زبدة
بصلة صغيرة مفرومة ناعم
فص ثوم مفروم ناعم
كوب كريمة
2 ملعقة كبيرة فلفل إسود مجروش خشن طازج
ملح وفلفل إسود

طريقة العمل

الأستيك
ينقع اللحم في زيت الزيتون قليلاً
في مقلاة غير لاصقة، نضع الزبدة واللحم
يترك حتي يصبح ذهبي من الجهتين ثم يرفع في طبق ويغطي
بنفس المقلاة، نضع الزبدة والبصل والثوم
يقلب حتي يصبح البصل شفاف
يضاف لها الملح والفلفل المجروش والكريمة
يترك حتي يصبح الصوص كثيف قليلاً
ينقل اللحم لطبق التقديم
يضاف له صوص الفلفل الإسود ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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