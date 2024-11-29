طريقة عمل ستيك بوافر اللحم

ستيك بوافر اللحم من الأطباق الغربية الشهيرة والتي تتميز بسهولة تحضيرها خاصة طبق ستيك اللحم مع صوص الفلفل الإسود

المقادير اللازمة

للحم

شرائح لحم ستيك وزن 200-300 جرام لكل قطعة

نصف كوب زيت زيتون

2 مكعب زبدة

لصوص الفلفل الإسود

2 مكعب زبدة

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

فص ثوم مفروم ناعم

كوب كريمة

2 ملعقة كبيرة فلفل إسود مجروش خشن طازج

ملح وفلفل إسود

طريقة العمل

الأستيك

ينقع اللحم في زيت الزيتون قليلاً

في مقلاة غير لاصقة، نضع الزبدة واللحم

يترك حتي يصبح ذهبي من الجهتين ثم يرفع في طبق ويغطي

بنفس المقلاة، نضع الزبدة والبصل والثوم

يقلب حتي يصبح البصل شفاف

يضاف لها الملح والفلفل المجروش والكريمة

يترك حتي يصبح الصوص كثيف قليلاً

ينقل اللحم لطبق التقديم

يضاف له صوص الفلفل الإسود ويقدم