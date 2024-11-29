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الهلال يتصدر تصنيف العرب وآسيا
الرياضة

الهلال يتصدر تصنيف العرب وآسيا

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      29 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حل الهلال في المركز الثالث والثلاثين عالميًا في التصنيف الأسبوعي

الصادر من شبكة “أوبتا” العالمية، المختصة بالأرقام والتحليلات الإحصائية.

ونشرت الشبكة قائمة التصنيف الأسبوعي والتي جاء فيها الهلال في صدارة الأندية العربية والآسيوية والمرتبة 33 عالميًا، متفوقًا على أندية كبرى في أوروبا أمثال مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وجاء النصر في المركز الثاني عربيًا والـ 74 عالميًا، بينما حل الأهلي المصري ثالثًا على مستوى العرب، و104 عالميًا متراجعًا 8 مراكز دفعة واحدة خلال أسبوع.

وتصدر ليفربول الترتيب العالمي، وحل إنتر ميلان وصيفًا، ومانشستر سيتي في المركز الثالث.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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