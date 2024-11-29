الهلال يتصدر تصنيف العرب وآسيا

البلاد- جدة حل الهلال في المركز الثالث والثلاثين عالميًا في التصنيف الأسبوعي الصادر من شبكة “أوبتا” العالمية، المختصة بالأرقام والتحليلات الإحصائية.

ونشرت الشبكة قائمة التصنيف الأسبوعي والتي جاء فيها الهلال في صدارة الأندية العربية والآسيوية والمرتبة 33 عالميًا، متفوقًا على أندية كبرى في أوروبا أمثال مانشستر يونايتد الإنجليزي. وجاء النصر في المركز الثاني عربيًا والـ 74 عالميًا، بينما حل الأهلي المصري ثالثًا على مستوى العرب، و104 عالميًا متراجعًا 8 مراكز دفعة واحدة خلال أسبوع. وتصدر ليفربول الترتيب العالمي، وحل إنتر ميلان وصيفًا، ومانشستر سيتي في المركز الثالث.