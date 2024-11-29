“إعلان” نتائج الأوزان الرسمية لنهائي بطولة المقاتلين المحترفين في الرياض

الرياض – محمد الجليحي

تختتم مساء اليوم في الرياض نهائيات الموسم الافتتاحي لدوري المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة نخبة من اللاعبين العالميين في الفنون القتالية المختلطة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة، بالتعاون مع رابطة دوري المقاتلين المحترفين العالمية (PFL)، وبإشراف من وزارة الرياضة، وذلك في الصالة الداخلية لجامعة الملك سعود, حيث سيتم تتويج ستة أبطال عالميين بجوائز مالية تصل إلى مليون دولار لكل فائز، إضافةً إلى تتويج أربعة أبطال في النسخة الأولى من بطولة PFL الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حدث يعد من أبرز الليالي الرياضية في عالم الفنون القتالية.

وأقامت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)،مساء أمس فعالية الوزن الرسمية , حيث نجح جميع المقاتلين المشاركين في البطولة في اجتياز الوزن المطلوب، باستثناء عدد من التغييرات الطارئة, ففي نهائي (PFL)، تمّ استبدال المقاتل الأردني عبد الرحمن الحياصات بالمغربي مروان بلغويت الذي سيواجه السعودي عبد الله القحطاني, أما في المواجهات الاستعراضية، فقد استُبدل جيسوس بينيدو بغابرييل براغا لمواجهة جيريمي كينيدي, وفي النزال النسائي لوزن الذرة، ستقام مواجهة هتان السيف أمام ليليا عثماني على وزن اتفاقي 109 أرطال.

ليلة استثنائية اليوم تجمع أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة، حيث يتطلع بطل وزن الريشة لعام 2022 الإنكليزي بريندان لوغنان للاحتفاظ بلقبه أمام المقاتل الذي لم يُهزم الروسي تيمور خيزرييف ,كما تواجه النجمة الإنكليزية داكوتا ديتشيفا، بطلة أوروبا لعام 2023، تحدياً كبيراً أمام البرازيلية تاليا سانتوس, وفي وزن خفيف الثقيل، يسعى البطل الأمريكي إمبا كاسانغناي لتكرار إنجازه بمواجهة المقاتل المخضرم التركمانستاني دوفلتزان ياغشيمورادوف, أما في فئة وزن الويلتر، فيلتقي الروسيان ماجوميد أومالاتوف وشاميل موساييف، بينما يواجه الأمريكي برنت بريموس، بطل بيلاتور السابق، المقاتل الخطير الروسي جادشي رابادانوف وفي وزن الثقيل، تجمع المواجهة بين الروسيين دينيس غولتسوف وأوليغ بوبوف على الجائزة الكبرى وقيمتها مليون دولار وحزام البطولة.

وفي نهائي الموسم الافتتاحي لبطولة PFL الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يلتقي البطل السعودي ‎عبد الله القحطاني مع المغربي مروان بلغويت في وزن الريشة، والكويتي محمد الأقرع مع المصري عمر الدفراوي في وزن الوسط ،والعراقي علي طالب مع المغربي رشيد الحزومي فيما يلتقي اللبناني ‎جورج عيد مع الإيراني محسن سيفي في وزن الخفيف.

وفي النزالات الاستعراضية يتواجه غابرييل براغا مع جيريمي كينيدي في وزن الريشة، وفي وزن الثقيل يتواجه سليم تربلسي مع إبراهيم بابلي.

وسيتم بث منافسات نهائي دوري المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مباشرة عبر ESPN+ في الولايات المتحدة، وعبر منصة DAZN في كندا وأوروبا وعدد من المنصات الرياضية العالمية.