طريقة عمل مكرونة بالكفتة المفتتة

وصفة طبق باستا لذيذ غني ويصلح وجبة عشاء

المقادير اللازمة

نصف كيلو لحم مفروم

مكرونة مسلوقة

ملح وفلفل وبهارات كفتة

بصلة مفرومة ناعم

ملعقة ثوم مفروم

زبدة وزيت زيتون

ملعقة صغيرة سكر

4 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 كوب عصير طماطم

طريقة العمل

تعجن اللحم مع الملح والفلفل وبهارات الكفتة وقليل من البصل

تشكل كرات

تحمر حتي تصبح ذهبية اللون

ثم ترفع

بنفس المقلاة

يحمر البصل المتبقي مع السكر حتي يذبل

يضاف له الثوم ويقلب

توضع الكفتة وتفتت

يضاف لها معجون الطماطم والصلصة وتترك حتي تتسبك

تضاف له المكرونة المسلوقة وتقلب

ثم تقدم