المرأه صحة و عافية

طريقة عمل مكرونة بالكفتة المفتتة

نيفين عباسaccess_time27 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      28 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة طبق باستا لذيذ غني ويصلح وجبة عشاء

المقادير اللازمة

نصف كيلو لحم مفروم
مكرونة مسلوقة
ملح وفلفل وبهارات كفتة
بصلة مفرومة ناعم
ملعقة ثوم مفروم
زبدة وزيت زيتون
ملعقة صغيرة سكر
4 ملعقة كبيرة معجون طماطم
2 كوب عصير طماطم

طريقة العمل

تعجن اللحم مع الملح والفلفل وبهارات الكفتة وقليل من البصل
تشكل كرات
تحمر حتي تصبح ذهبية اللون
ثم ترفع
بنفس المقلاة
يحمر البصل المتبقي مع السكر حتي يذبل
يضاف له الثوم ويقلب
توضع الكفتة وتفتت
يضاف لها معجون الطماطم والصلصة وتترك حتي تتسبك
تضاف له المكرونة المسلوقة وتقلب
ثم تقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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