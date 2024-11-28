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طريقة عمل شوكولاتة دبي

نيفين عباسaccess_time27 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      28 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

شوكولاتة دبي حديث الساعة في عالم الحلويات وتتميز بنكهة مميزة مقرمشة كما يمكن تحضيرها بسهولة

المقادير اللازمة

شوكولاتة بلجيكي بالحليب مذوبة
شوكولاتة بيضاء مذوبة مقسمة
ملون طعام الوان بحسب الرغبة
ربع كيلو كنافة
زبدة
زبدة فستق
قستق مجروش اختياري

طريقة العمل

تقطع الكنافة وتفرم
تحمص بالزبدة في مقلاة علي النار حتي تصبح ذهبية اللون
ترفع عن النار
يضاف لها الفستق وكريمة زبدة الفستق وتقلب جيداً حتي تتغطي بالكامل بالكريمة
تلون كل قسم من الشوكولاتة البيضاء الملونة
ثم توضع منها خطوط داخل قالب سيلكون
تترك لتجف
يضاف اعلاها طبقة من الشوكولاتة البلجيكي وتصفي وتترك لتجف
ثم تحشي بطبقة من الكنافة بالفستق
تغطي بطبقة من الشوكولاتة المذوبة وتترك لتبرد بالثلاجة
ترفع من القالب وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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