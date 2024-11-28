طريقة عمل شوكولاتة دبي

شوكولاتة دبي حديث الساعة في عالم الحلويات وتتميز بنكهة مميزة مقرمشة كما يمكن تحضيرها بسهولة

المقادير اللازمة

شوكولاتة بلجيكي بالحليب مذوبة

شوكولاتة بيضاء مذوبة مقسمة

ملون طعام الوان بحسب الرغبة

ربع كيلو كنافة

زبدة

زبدة فستق

قستق مجروش اختياري

طريقة العمل

تقطع الكنافة وتفرم

تحمص بالزبدة في مقلاة علي النار حتي تصبح ذهبية اللون

ترفع عن النار

يضاف لها الفستق وكريمة زبدة الفستق وتقلب جيداً حتي تتغطي بالكامل بالكريمة

تلون كل قسم من الشوكولاتة البيضاء الملونة

ثم توضع منها خطوط داخل قالب سيلكون

تترك لتجف

يضاف اعلاها طبقة من الشوكولاتة البلجيكي وتصفي وتترك لتجف

ثم تحشي بطبقة من الكنافة بالفستق

تغطي بطبقة من الشوكولاتة المذوبة وتترك لتبرد بالثلاجة

ترفع من القالب وتقدم