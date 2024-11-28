شراكة بين دوري روشن ومنصة “ون فوتبول”

العالمية

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن شراكتها مع منصة “ون فوتبول” OneFootball العالمية، بهدف توسيع نطاق المشاهدات لدوري روشن السعودي، البطولة الكروية الأسرع نموًا في العالم.

وسينتشر دوري روشن السعودي ، بموجب هذه الشراكة، في التغطية الإعلامية لمنافساته، ويتضمن ذلك المحتوى، عبر منصة OneFootball، ليُقدم للمشجعين العالميين نافذة حصرية على أحداثه.

وتتميز منصة OneFootball، بانتشارها الواسع وقدرتها على الوصول إلى جماهير كرة القدم حول العالم، إذ تضم قاعدة مستخدمين تتنامى بصورة دورية، وتتجاوز حاليًا 200 مليون متابع، مما يضمن وصول محتوى دوري روشن السعودي إلى قاعدة جماهيرية واسعة ومتفاعلة.

في حين، أشار عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلى التزام الرابطة بزيادة التفاعل العالمي مع منافسات دوري روشن السعودي، إلى جانب منح مشجعي كرة القدم في كل مكان اتصالًا وثيقًا بالإثارة والعاطفة لكرة القدم السعودية.

وأبدى الرئيس التنفيذي للرابطة سعادته بهذه الشراكة قائلاً “يسعدنا أن نتشارك مع OneFootball لتقديم محتوى الدوري السعودي للمحترفين لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم”.

وتبنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، انطلاقًا من عام 2023، استراتيجية تحول بهدف الوصول إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم. وتركز هذه الاستراتيجية على توسيع قاعدة جماهيرها عالميًا، وزيادة إيراداتها عبر تطوير الفرص التجارية، وتعزيز حضورها في أسواق جديدة.

من ناحيته، أعرب باتريك فيشر، الرئيس التنفيذي لمنصة OneFootball، عن سعادته بهذه الشراكة، وقال: “يسعدنا التعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين لإبراز المواهب والإثارة الرائعة لكرة القدم في المنطقة، وسيساهم هذا التعاون في الارتقاء بمحتوى الدوري وتحسين تجربة المشجعين، مما يجعل كرة القدم السعودية أكثر انتشارًا بين الجماهير العالمية”.