شاهد| ليفربول يتلاعب بريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

البلاد- جدة
قدم نادي ليفربول عرضًا قويًا، وهزم ضيفه فريق ريال مدريد بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
شهد الشوط الأول من المباراة إثارة كبيرة وحماسًا من كلا الفريقين؛ حيث سعى كل منهما لتسجيل هدف مبكر، ولكن دفاعات الفريقين كانت صامدة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
مع بداية الشوط الثاني، تغيرت معالم المباراة تمامًا، حيث تمكن الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من تسجيل هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 52، بعد تبادل رائع للكرة مع زميله برادلي. وبعدها بدقائق قليلة، حصل ريال مدريد على ركلة جزاء، ولكن الفرنسي كيليان مبابي أضاعها.
ولم يكتفِ ليفربول بهدف واحد، بل ضاعف تقدمه في الدقيقة 70 عن طريق البديل الهولندي كودي جاكبو، الذي حول كرة عرضية من أندي روبرتسون برأسه إلى شباك ريال مدريد.
بهذا الفوز، عزز ليفربول موقعه في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، بينما تلقى ريال مدريد هزيمته الثالثة في دور المجموعات، وتراجع إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
يُذكر أن محمد صلاح قد أهدر أيضًا ركلة جزاء لليفربول في هذه المباراة.
🔥 ماك أليستير يشعل المباراة بهدف في شباك الريال#دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_ريال_مدريد#UCL pic.twitter.com/iwlnsAqKvM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2024
رأسية خاكبو تزيد من متاعب ريال مدريد #دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_ريال_مدريد#UCL pic.twitter.com/Qwn4cPDLCm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2024