الرئيسية
/
/
/
/
/
شاهد| ريمونتادا مثيرة تُهدي الرياض نقاط الفتح
الرياضة

شاهد| ريمونتادا مثيرة تُهدي الرياض نقاط الفتح

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      28 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تمكن فريق الرياض من تحويل تأخره أمام مضيفه الفتح بهدف إلى انتصار بهدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن للمحترفين.

تقدم الفتح عن طريق سفيان بن دبكة في الدقيقة 3 من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح الرياض في قلب الطاولة وتسجيل هدفين، بواسطة كل من أحمد عسيري، وبيرنارد مينساه في الدقيقتين 61 و 81 من عمر اللقاء.

الفوز قفز بالرياض إلى المركز السابع بترتيب دوري روشن برصيد 18 نقطة، واستمر الفتح متذيلاً جدول الترتيب بـ 5 نقاط.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *