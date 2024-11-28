شاهد| ريمونتادا مثيرة تُهدي الرياض نقاط الفتح

البلاد- جدة

تمكن فريق الرياض من تحويل تأخره أمام مضيفه الفتح بهدف إلى انتصار بهدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن للمحترفين.

تقدم الفتح عن طريق سفيان بن دبكة في الدقيقة 3 من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح الرياض في قلب الطاولة وتسجيل هدفين، بواسطة كل من أحمد عسيري، وبيرنارد مينساه في الدقيقتين 61 و 81 من عمر اللقاء.