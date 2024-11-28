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شاهد| الخلود يصعق الأخدود بهدف قاتل
الرياضة

شاهد| الخلود يصعق الأخدود بهدف قاتل

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      28 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

فاز فريق الخلود على مضيفه الأخدود في المباراة التي اُقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن.

تقدم للفريق الضيف الخلود مزياني مواليدا في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني نجح الأخدود في إدراك التعادل بواسطة لاعبه سافيور جودوين في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

واستطاع الخلود العودة للتقدم في الوقت القاتل من عمر المباراة عن طريق بسام آل أريني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

هذا الفوز رفع رصيد الخلود إلى النقطة العاشرة محتلاً المركز الرابع عشر في ترتيب دوري روشن، وجمدت الخسارة رصيد الأخدود عند النقطة التاسعة في المركز الخامس عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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