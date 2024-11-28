سائقون سعوديون يستعدون للمشاركة في سباق سال جدة جي تي 2024

جدة – خالد بن مرضاح

أعلنت سلسلة سباقات جي تي 4 الأوروبية المدعومة من نادي رافا للسباقات عن مشاركة 4 سائقين سعوديين، في الجولة الختامية للبطولة، التي تعد إحدى السباقات العالمية ضمن بطولة سال جدة جي تي 2024، والتي تستضيفها حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم نهاية الأسبوع الجاري.

تأتي مشاركة السائقين السعوديين في هذه البطولة، ضمن فريق كومتويو ريسينغ، على السيارة أستون مارتن فانتاج AMR جي تي 4، حيث سيشارك فهد القصيبي، وبندر العيسائي، على السيارة رقم 26، في فئة المحترفين، والهواة، أما ريم الجفالي، الفائزة في فئة كراود سترايك 24 ساعة سبا، وأحمد بن خنين، فسيشاركون على السيارة رقم 28، في فئة الهواة.

وتعد مشاركة السائقين السعوديين، في سلسلة سباقات جي تي 4 الأوروبية المدعومة من نادي رافا للسباقات، انطلاقًا من رؤية السعودية 2030 لتمكين الشباب السعودي، ودمجهم في البطولات العالمية، من أجل تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم، لتمثيل المملكة بأفضل صورة في كل المحافل والبطولات المحلية والإقليمية والدولية.

ويملك السائقون السعوديون المشاركون في سلسلة سباقات جي تي 4 الأوروبية المدعومة من نادي رافا للسباقات، سجل حافل بالانجازات، حيث حقق فهد القصيبي في العام 2019 بطولة جاكوار I-Pace eTrophy، كما حقق مراكز متقدمة خلال مشاركته في بطولة تحدي كأس بورشه جي تي 3 الشرق الأوسط، من جهته شارك بندر العيسائي في تحدي كأس بورشه جي تي 3 الشرق الأوسط، حيث حقق المركز الثالث، ثلاث مرات في العام 2010/2009، والمركز الثاني في العام 2011/ 2012.

وبرز اسم أحمد بن خنين خلال مشاركته في بطولة تحدي كأس بورشه جي تي 3 الشرق الأوسط، كما شارك في العام 2018 / 2019 في بطولة جاكوار I-Pace eTrophy للسيارات الكهربائية، مع فريق السعودية للسباقات كسائق محترف, أما ريما الجفالي فهي تملك إنجازات كبيرة، فهي أول سائقة سباق محترفة في السعودية، وأول سعودية تتنافس في بطولة الفورمولا 3 البريطانية، وأول سعودية تشارك في سباق دولي في بلادها عندما شاركت في بطولة جاكوار I-PACE eTROPHY، كما مثلت السعودية كبطلة خاصة في الجولة الافتتاحية من أكاديمية الفورمولا1 على هامش فعاليات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 والتي أقيمت مطلع هذا العام 2024.

الجدير بالذكر، أن سباق سال جدة جي تي 2024 يتكون من سباقين عالميين، سباق تحدي جي تي العالمي أوروبا – فاناتيك، المدعوم من AWS، وهو سباق للتحمل يستمر لمدة 6 ساعات، ولمسافة 1000 كم، ما يجعله أطول سباق على الحلبات في تاريخ المملكة العربية السعودية، والسباق الثاني، سلسلة سباقات جي تي 4 الأوروبية، المدعومة من نادي رافا للسباقات، وسيقام سباق سال جدة جي تي 2024 لأول مرة في المملكة يومي 29 و30 نوفمبر الجاري، على حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم.