خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت

الرياض- واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- رسالةً خطية، من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، تتضمن الدعوة لحضور الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها في دولة الكويت الشقيقة.

تسلم الرسالة، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، خلال استقباله بالرياض، مبعوث سمو أمير دولة الكويت الشقيقة معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الوديّة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.