حلبة كورنيش جدة تستعد لانطلاق سباق جي تي العالمي بمشاركة 49 سيارة

متابعة – هاني البشر

تستعد حلبة كورنيش جدة- أسرع حلبة شوارع في العالم- لاستقبال تحدي جي تي العالمي أوروبا – فاناتيك، المدعوم من AWS غداً الجمعة، وهو سباق ليلي سينطلق مع غروب الشمس، ويستمر لمدة ست ساعات، ولمسافة 1000 كم.

ستشارك في هذا السباق 49 سيارة من أهم الصانعين في العالم، في حدث مذهل سيتحدد في نهايته أبطال الموسم الحالي من الفرق والسائقين، كما سيشهد سباق سال جدة جي تي 2024 أيضًا اختتام سلسلة سباقات جي تي 4 الأوروبية المدعومة من نادي رافا للسباقات، بسباقين مميزين؛ كل سباق يستمر ساعة واحدة يسدل في نهايته الستار على سباقات الموسم الحالي.

فئة المحترفين.. 6 مصنّعين في الصراع على اللقب

أصبحت المنافسة على لقب كأس التحمل أكثر شدة، خصوصًا بين الفرق الثلاثة الأولى، حيث يتصدر فريق “كومتويو للسباقات” بسيارة أستون مارتن رقم 7، التي يقودها الثلاثي ثيم، وسورينسن، ودرودي، وهم سيسعون لإضافة لقب جديد بعد انتصارهم في سباق سبا 24 ساعة في سباق “كراودسترايك”، ويأتي في المركز الثاني “فريق أيه أف كورس – فرانكورشان موتورز”، بقيادة الثلاثي أليساندرو، وبيير جيدي، وأليسيو روفيرا، بفارق ثلاث نقاط فقط، وينضم إليهم في سيارة فيراري رقم 51 فينسنت أبريل، يليه في المركز الثالث فريق “تريسور أتيمبو” للسباقات المكون من السائقين فيلر، وهاس، وأكا، بفارق ثلاث نقاط أيضًا عن المتصدر على متن سيارة أودي رقم 99.

ومع وجود نقاط إضافية في سباق الست ساعات، سيصبح التنافس أكثر حدة بين هذه الفرق الثلاثة، وغيرها، مثل فريق “لامبورجيني للسباقات”، بقيادة الثلاثي مابيلي، وبيبر، وبيريرا، على السيارة رقم 163، والذي يبتعد بفارق 15 نقطة عن الصدارة، بعد فوزه على حلبة نوربورجرينج، كما تتنافس أربع فرق من BMW بقيادة فريق “ROWE للسباقات” على السيارة 998، والذي فاز بالسباق الافتتاحي للموسم في حلبة بول ريكارد الفرنسية، كما يمتلك فريق “دبليو آر تي” فرصتين للفوز، بفضل سيارتيه رقم 32 و46، إضافة لفريق “أوكيو عمان للسباقات” على السيارة رقم 30 بعد انتصاره الرائع في حلبة مونزا، أما فريق مرسيدس AMG فيملك فرصة ضئيلة للاحتفاظ باللقب من خلال فريق “بوتسون VDS” أو فريق “جيت سبيد”، بينما يمكن لفريق “إيرون لينكس” تحقيق مفاجأة كبيرة من خلال سيارته لامبورجيني رقم 63.

كما ستسعى 9 فرق أخرى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في سباق جدة، فهناك ثلاث فرق من بورشه، فريق “شوماخر CLRT”، وفريق “روترونيك للسباقات”، وفريق “بيور ريكسينج”، بينما يشارك فريق “جراج 59” بسيارتين من مكلارين، كما يضيف كل من فريق “والكنهورست موتور سبورت” على السيارة أستون مارتن رقم 34، وفريق “بروتون كومبيتيشن” على السيارة فورد رقم 64، وفريق “AF كروس – فرانكورشان موتورز” على السيارة فيراري رقم 71، المزيد من القوة والتنوع إلى فئة المحترفين المليئة بالمشاركين.

وأخيرًا، سيتشارك فريق “مان-فلتر”، بقيادة الثلاثي، مارو إنجل، ولوكاس أوير، ودانييل مراد على سيارة مرسيدس AMG رقم 48، وعلى الرغم من أن لقب سباق التحمل بعيد المنال، إلا أن إنجل وأوير، سيتنافسان على لقب بطولة تحدي فاناتك GT العالمي أوروبا المدعوم من AWS في جدة، وهما يتأخران عن دريس فانتور وتشارلز ويرتسمن من فريق “دبليو آر تي” على سيارة BMW رقم 32 بفارق سبع نقاط قبل السباق النهائي.

الفئة الذهبية.. الفريق الفرنسي سانتيلوك يسعى لخطف اللقب

وسيسعى الفريق الفرنسي “سانتيلوك للسباقات” على متن سيارة أودي رقم 25 إلى الفوز بلقب الفئة الذهبية على حلبة كورنيش جدة، خصوصًا بعد تمكنه من الفوز على حلبتي بول ريكارد، ونوربورجرينج، حيث يحتاج الفريق إلى إنهاء السباق في المركز السادس لضمان حصوله على اللقب، فيما ستسعى فرق مرسيدس AMG مثل الفريق العماني “المنار للسباقات” بقيادة السائق العماني الزبير، وبومان، وغرينييه، وفريق “أتش آر تي” بقيادة الثلاثي مايني، وأويغا، وبيريتا إلى إيقاف الفريق الفرنسي.

كما ستشارك4 فرق أخرى في الفئة الذهبية، فعلى سيارات أودي، سيشارك فريق” تريسور اتيمبتو للسباقات”، وفريق CSA للسباقات، بينما سيشارك فريق “كومتويو للسباقات” على سيارة أستون مارتن رقم 21، كما سيشارك فريق “إمبريال ريسينغ” على سيارة لامبورجيني للمرة الأولى في سباق التحمل مع سائقيه، ليند، ودي فولكو، ودينيس.

الفئة الفضية.. فريق وينوارد ريسينغ حسم اللقب مبكرًا

أما في بطولة الفئة الفضية فقد حسم فريق “وينوارد للسباقات” على السيارة مرسيدس AMG رقم 57 بقيادة الثلاثي آرو، وكاريساني، وساثينثيراكول، اللقب على حلبة مونزا الإيطالية، لذلك لن يشارك الفريق في سباق سال جدة جي تي، وستقتصر المنافسة على لقب المركز الثاني، حيث يسعى فريق “جيت سبيد” بقيادة الثلاثي، ميتلر، وكيل، وبارتون، والفائز بسباق سبا 24 ساعة لحسم اللقب لصالحه من أمام زميله في فريق مرسيدس AMG فريق بوتسون VDS، بقيادة الثلاثي بانيس، وجازو، وموث.

كما سيشارك في الفئة الفضية أيضًا، فريق “تريسور اتيمبتو للسباقات” بسيارة إضافية، بقيادة الثلاثي الإيطالي بالكامل، مازولا، وديلي غوانتي، وكولا، على سيارة أودي رقم 33، وفريق “كومتويو للسباقات” على سيارة أستون مارتن، رقم 12، وفريق “غراسر للسباقات” على سيارة لامبورجيني، رقم 19، وفريق “سانتيلوك للسباقات”، على سيارة أودي رقم 26، وفريق “وكينهورست موتورسبورت”، على سيارة أستون مارتن، رقم 35، وفريق “وديناميك جي تي” على سيارة بورشه رقم 55.

الفئة البرونزية.. المنافسة على أشدها لحسم اللقب

تشهد هذه الفئة منافسة كبيرة، وحتى الآن لا يمكن التنبؤ من سيحقق لقب هذه الفئة، حيث يسعى فريق “سكاي تيمبيستا للسباقات” للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي، بقيادة الثلاثي، فروغات، وهوي، وتشيفر، وهو الفريق الأوفر حظًا للفوز باللقب، حيث يبتعد بفارق ثماني نقاط عن زميله في فريق فيراري AF كورس، فيما يحتل فريق “ماكس هوفر” و”أندريه موكوفوز” المركز الثالث، وسينضم إليهما ديلان بيريرا من فريق “تريسور أتيمبو للسباقات” في سيارة أودي رقم 66، كما أن الفريق العماني “أوكيو للسباقات ” المكون من الثلاثي، الحارثي، ودي هان، وكلينغمان، يسعون للفوز بللقب، خصوصًا بعد فوزهم التاريخي في سباق مونزا، وستشهد هذه الفئة أيضًا مشاركات متعددة، حيث تضم فريق “كيسيل للسباقات”، على سيارة فيراري، رقم 8، وفريق “كومتويو للسباقات”، على سيارة أستون مارتن، رقم 11، وفريق “رووترونيك للسباقات”، على سيارة بورشه رقم 97، وفريق “وبارادين للسباقات”، على سيارة BMW رقم 991.

وهناك الكثير من المواهب الأخرى التي ستشارك في هذا السباق مثل، فريق بارويل موتورسبورت، بسيارتي لامبورجيني، وحظوظ الفريق في المنافسة اللقب لا تزال قائمة. كما سيشارك كل من فريق ليونسبيد GP، وفريق “هيربيرث موتور سبورت” بسيارة بورشه لكل منهما، بينما سيشارك كل من “والكنهورست نوتور سبورت”، على سيارة أستون مارتن رقم 36، وفريق كارجار 59 على السيارة ماكلارين، رقم 158، وفريق “رينالدي للسباقات” على السيارة فيراري رقم 333 لتكتمل بذلك قائمة المشاركين النهائية لعام 2024.

ملاحظة: ستبقى تصنيفات سباق تحدي جي تي العالمي أوروبا – فاناتيك، المدعوم من AWS في الترتيب العام، وكأس سبرينت البرونزية مؤقتة، بانتظار نتيجة استئناف السباق الأول من لقاء كأس سبرينت والذي أقيم في حلبة برشلونة-كاتالونيا، كما سيبقى التصنيف النهائي لكأس سبرينت مؤقتاً أيضًا.

الجدول الزمني لسباق سال جدة جي تي 2024

الجدول الزمني

الخميس 28 نوفمبر

الجلسة الأولى للتجارب من الساعة 14:15 إلى الساعة 15:45

الجلسة الثانية للتجارب من الساعة 17:15 إلى الساعة 18:45

الاختبار البرونزي من 20:45 إلى الساعة 21:45

الجمعة 29 نوفمبر

التجارب الحرة من الساعة 15:30 إلى الساعة 17:30

التصفيات التمهيدية من الساعة 20:15 إلى الساعة 21:15 بث مباشر

السبت 30 نوفمبر

التجارب التأهيلية من الساعة 11:45 إلى الساعة 12:45 بث مباشر

سباق التحمل من الساعة 17:00 إلى الساعة 23:00 بث مباشر

السباقات أيضًا

– سلسلة سباقات GT4 الأوروبية المدعومة من نادي رافا للسباقات (سباقان لمدة 60 دقيقة).

– نادي السيارات فائقة الأداء السعودي: القيادة والمتابعة (4 سباقات لمدة 30 دقيقة).

كيفية المشاهدة

ستتوفر تغطية مباشرة واسعة النطاق على قناة يوتيوب GT World وهي متاحة مجاناً للمشاهدة حول العالم وتتضمن أحداثاً من البداية حتى النهاية من كل سباق من سباقات تحدي جي تي العالمي أوروبا – فاناتيك، المدعوم من AWS اضغط هنا لمزيد من المعلومات.