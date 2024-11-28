تأهل 480 طالبًا وطالبة لمرحلة المعارض المركزية لـ “إبداع 2025”

الرياض : البلاد

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، عن تأهل 480 طالبًا وطالبة لمرحلة المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2025″، بنسخته الـ 15، الذي تنظمه المؤسسة بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، مستهدفًا طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، في مناطق المملكة كافة.

وستقام مرحلة المعارض المركزية، في الرياض بمركز سابك للتطبيقات البلاستكية المبتكرة، وفي الدمام بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وفي جدة بجامعة الملك عبدالعزيز، وفي المدينة المنورة بجامعة طيبة، خلال الفترة 6 – 21 ديسمبر.

وينعقد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي سنويًا، بصفته مسابقة علمية تقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، ويقوم بتحكيمها إلكترونيًا نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى ومنها آيسف وغيرها من المسابقات الدولية.

وكانت نسخة هذا العام من الأولمبياد “إبداع 2025” قد سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا، وغير مسبوق على المستوى المحلي، حيث وصل عدد الطلبة المسجلين فيها إلى 291,057 من 16 منطقة تعليمية و49 إدارة تعليمية، متجاوزة الأرقام القياسية لنسخة العام المنصرم “إبداع 2024” التي كانت قد بلغت 210,448 طالبًا وطالبة.

ويمر الأولمبياد بـ 6 مراحل تنظيمية، تبدأ بتسجيل معلومات الطالب، والمحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، تليها مرحلة معارض المناطق التعليمية، وتسجيل معلومات المشروع إلكترونيًا، ومن ثم رفعه على موقع “موهبة”، وتشمل المرحلة الثالثة التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قِبل نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محدّدة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني.

وتُخصّص المرحلة الرابعة، لتنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تقام في 4 مدن، وإعلان المتأهلين إلى المرحلة النهائية، إلى جانب تحديث المشاركين معلومات مشاريعهم، أما المرحلة الخامسة فيُقام خلالها معرض “إبداع” للعلوم والهندسة، وتليها المرحلة السادسة والأخيرة، وفيها يعقد البرنامج التأهيلي للمشاركة الدولية في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف”، ومن ثم المشاركة في المعرض، الذي يُقام بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من المعارض الدولية.

ويهدف الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إلى تنمية روح الإبداع للطلاب والطالبات في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف المواهب الكامنة لدى طلاب وطالبات الوطن وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجالات البحث والابتكار، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية بمشاريع متميزة.