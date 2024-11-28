بدء استقبال طلبات الاستثمار الموسمي في متنزهات المنطقة الشرقية

الرياض : البلاد

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بدء استقبال طلبات الاستثمار الموسمي في المتنزهات الوطنية بالمنطقة الشرقية، من المستثمرين في القطاعين الحكومي والخاص؛ بهدف تحقيق الاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية.

وأوضح المركز أن المتنزهات التي تستهدفها الفرص الاستثمارية في المنطقة الشرقية تضم: متنزه الدمام الوطني، ومتنزه الأحساء الوطني، ومتنزه بحيرة الأصفر، ومتنزه بحيرة العيون، ومتنزه الجبيل الوطني، ومتنزه حفر الباطن، المسيج الشرقي – قرية العليا، إضافة إلى فيضة الشاذلية – قرية العليا.

وبين أن المشاريع الاستثمارية المتاحة تشمل فعاليات: التخييم – الكرافانات – المطاعم والمقاهي – النوادي الرياضية المؤقتة – الطيران الشراعي، داعيًا الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية الراغبة في الاستثمار إلى تقديم الطلبات إلكترونيًّا، مع استيفاء البيانات المطلوبة، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني Invest@ncvc.gov.sa .

ويعمل المركز على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين؛ تحقيقًا لـ”رؤية المملكة 2030″.