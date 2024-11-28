المدينة والقطيف تدشّنان مبادرة” اكتشاف المواهب في أم الألعاب”

الرياض – هاني البشر

تنطلق غداً الجمعة، المرحلة الأولى من مبادرة “أطلق قدراتك الخارقة” للهواة، إحدى مبادرات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بالتعاون مع عدد من الاتحادات الرياضية؛ بهدف اكتشاف المواهب والأبطال، في مناطق المملكة.

وينظم الاتحاد السعودي لألعاب القوى، الفعالية الأولى من المبادرة، في ميدان ومضمار ملعب نادي الأنصار بالمدينة المنورة غداً الجمعة بداية من الثانية ظهراً حتى الثامنة مساءً، بمشاركة اكثر من 400 لاعب ولاعبة، سيتنافسون في مسابقات أم الألعاب ، لتحقيق الأرقام التي تستهدفها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في مسابقات السرعة، والمسافات، والوثب، والرمي، لفئات تحت 13 عاما، وتحت 15 عاما، وتحت 18 عاما، وتحت 23 سنة.

ويواصل اتحاد القوى، إقامة فعاليات المبادرة، بتنظيم المحطة الثانية، بداية من الثامنة من صباح بعد غد السبت حتى الرابعة عصراً من ذات اليوم، في مضمار وميدان مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة القطيف، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة.

الجدير ذكره ان هذه المبادره ستتواصل في جازان والطايف وبيشة وحائل.