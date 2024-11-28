ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 17.4 % خلال عام 2023

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج نشرة مسح إحصاءات البحث والتطوير 2023، ووفقاً لنتائج النشرة ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 17.4 % خلال عام 2023، الذي بلغت قيمته حوالي 22.61 مليار ريال عند مقارنته مع عام 2022م، وبلغت أعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير 49,337 ألف مشتغل، بارتفاع نسبته قرابته 12.2% عند مقارنته مع عام 2022م، كما ارتفعت أعداد الباحثين بنسبة 22.1% مقارنة بعام 2022م، ليصل إجمالي عدد الباحثين إلى 36,832 ألف باحث خلال عام 2023م.

يُذكر أن منهجية إحصاءات البحث والتطوير تهتم بمجالات البحث والتطوير في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى توفير مؤشرات اقتصادية حول الإنفاق على البحث والتطوير والمشتغلين فيه.