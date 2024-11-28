إشادة أوروبية بالتطور الكبير للمملكة ورؤيتها 2030

البلاد – الرياض

التقى معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بمقر مجلس الشورى، وفد أعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي برئاسة رئيسة اللجنة ديلفين برونك، وسفراء (27) دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو.

وذكرت “واس” أن نائب رئيس مجلس الشورى رحب في مستهل اللقاء بالوفد، مستعرضًا دور مجلس الشورى الرقابي والتشريعي وأهمية الدبلوماسية البرلمانية في توطيد أواصر التعاون ودعم العلاقات الثنائية.

وأشاد الوفد بالتطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات وبرؤية المملكة 2030.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز العمل البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي؛ بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، كما تم مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى؛ كلٌ من” رئيس لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية الفريق عواد البلوي، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي الأستاذ محمد الحميضي، ونائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي الدكتور متعب المطيري، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور عادل ميرداد، ونائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة ريمة اليحيا، وعضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي الدكتورة ليلى فدا، وسفيرة ورئيسة بعثة المملكة إلى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع”.