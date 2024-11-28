أمير منطقة المدينة المنورة يُدشّن مشروع “وجهة الغروب”

المدينة المنورة : البلاد

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أن تدشين مشروع “وجهة الغروب” يمثل أحد الشواهد البارزة على التطور المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة، بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، جاء ذلك خلال تدشين سموه مشروع “وجهة الغروب”، أحدث وجهات شركة NHC، وذلك بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

وأشار سمو الأمير سلمان بن سلطان إلى أن المشروع يُجسد جانبًا من حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز جودة الحياة من خلال تهيئة بيئات حضرية مستدامة تلبي تطلعات السكان، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية المرتبطة بالمدينة المنورة.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمعالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل على جهوده الملموسة في تطوير القطاع العقاري ودعمه المستمر للمبادرات والمشاريع النوعية، كما أشاد سموه بدور شركة NHC وشركائها من المطورين في توفير خيارات سكنية مميزة لخدمة سكان المدينة المنورة وزوارها.

وخلال الحفل، ألقى الرئيس التنفيذي لشركة NHC محمد بن صالح البطي، كلمة استعرض خلالها إنجازات الشركة في مجال التطوير العقاري، موضحًا أن الشركة أطلقت 39 مشروعًا في 17 مدينة بالمملكة بقيمة إجمالية بلغت 92 مليار ريال.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تخدم أكثر من مليون نسمة، حيث تم بيع 88 ألف وحدة سكنية حتى الآن، وسكنت فيها أكثر من 50 ألف عائلة سعودية، وأضاف أن الشركة تسعى لرفع نسبة تملك المنازل في المملكة إلى 70% بحلول عام 2030، وقد وصلت النسبة حاليًا إلى 63%. كما أكّد أن شركة NHC تستهدف توفير 300 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2025.

وأوضح البطي أن الشركة تعمل على الابتكار وتوسيع محفظة مشاريعها، حيث تدير 10 منصات رقمية عقارية تخدم 20 مليون عميل، وتستحوذ على 70% من التعاملات العقارية في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى تعزيز شراكاتها الإستراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية السعودية 2030.

إثر ذلك، شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن مشروع “وجهة الغروب”، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 4 ملايين متر مربع، ويوفر أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية بتصاميم عصرية مستوحاة من الطراز المعماري للمدينة المنورة، مما يعزز روح الانتماء والراحة لسكانها، وتتميز الوجهة بموقعها الإستراتيجي غرب المدينة المنورة على طريق الملك خالد (الدائري الثالث).

كما تضمّن العرض شرحًا عن مكونات الوجهة، التي تشمل بيئة حيوية جاذبة بمسطحات خضراء وحدائق تزيد مساحتها على 450 ألف متر مربع، لتوفير مساحات اجتماعية وترفيهية، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الوجهة على مرافق متنوعة تشمل 17 مسجدًا، و16 مدرسة، و27 مركزًا خدميًا وتجاريًا، مما يوفر للعائلات تجربة سكنية متكاملة ونابضة بالحياة.

وفي نهاية الحفل، رعى سمو أمير منطقة المدينة المنورة مراسم توقيع عدة اتفاقيات للتطوير العقاري بين شركة NHC وشركات استثمارية، منها ،الاستثمارات المبتكرة العقارية، والإنباط للمقاولات، السبق العربي للتجارة والمقاولات، تلاد العقارية، ومسكان الصناعية، لتطوير خمسة مشاريع في “وجهة الغروب” ضمن المرحلة الأولى، وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

كما تضمنت الاتفاقيات توقيع شراكة مع مجموعة العثيم للاستثمار، لتطوير مشروع “واحة الدار”، الذي سيقدم مرافق تجارية بمساحة تزيد على 65 ألف متر مربع، واتفاقية أخرى مع شركة البابطين، لتنفيذ مشروع محطة تحويل كهربائية مع خطوط الربط المغذية لها، لتلبية الاحتياج الكهربائي الكامل للوجهة.