55 شركة سعودية تشارك في معرض الخمسة الكبار بدبي

البلاد ــ الرياض

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلة ببرنامج “صنع في السعودية” في معرض الخمسة الكبار 2024 بصفتها راعيًا إستراتيجيًا للحدث، المنعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي انطلق أمس ويسامر حتى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة 55 شركة سعودية متخصصة في مجال البناء والتشييد.

وتأتي المشاركة انطلاقًا من دور الهيئة ممثلة ببرنامج “صنع في السعودية” في الترويج للسلع والخدمات الوطنية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، وصولًا إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.

ويُعد معرض الخمسة الكبار أحد المعارض الكبرى المهمة على المستوى العالمي التي تُعنى بقطاع التشييد والبناء بالنسبة للمصنعين والمقاولين وأصحاب المشاريع والتجار، وأهم صناع القرار لعقد الصفقات الجديدة الداخلية والخارجية، فيما يقدم المعرض للشركات المشاركة والزوار على حد سواء، فرصة الاطلاع على آخر التطوّرات والتوجّهات في السوق الإقليمية وبناء الشراكات الجديدة مع العملاء المحتملين، بالإضافة إلى الحصول على أحدث المعلومات فيما يخص جميع جوانب صناعة البناء والتشييد، ومن المتوقع أن يضم المعرض تحت مظلته هذا العام أكثر من 2700 عارض من أكثر من 60 دولة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي أن المشاركة بمعرض الخمسة الكبار 2024 تعدّ فرصة استثنائية للشركات الوطنية للتواصل مع المشترين والمستثمرين العالميين, حيث يضم جناح “صناعة سعودية” 55 شركة وطنية متميزة من قطاع البناء والتشييد تسعى إلى توقيع اتفاقيات وشراكات إستراتيجية لتنمية صادراتها وتوسيع نطاق أعمالها, كما توفر المشاركة منصة لتبادل الخبرات وعقد اللقاءات الثنائية، بما يسهم في إبراز العلامة التجارية الوطنية “صناعة سعودية” ويؤكد جودة المنتجات والخدمات الوطنية، ويعزز نمو الصادرات غير النفطية.

يذكر أن مشاركة “الصادرات السعودية” في نسخة هذا العام تأتي امتدادًا لمشاركاتها السابقة في معارض الخمسة الكبار التي أقيمت عالميًا على مدى الأعوام، مما يعكس التزامها المستمر بدعم المنتج الوطني وتعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية، والتأكيد على جودة وتنافسية المنتجات والخدمات الوطنية من قطاع البناء والتشييد.