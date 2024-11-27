مع بدء العد التنازلي لسباق سال جدة جي تي 2024| شركة رياضة المحركات السعودية تكشف عن فعاليات مناطق المشجعين

الرياض – هاني البشر

كشفت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المنظمة لسباق سال جدة جي تي 2024، عن الأنشطة والفعاليات التي ستقام في مناطق المشجعين خلال السباق المقرر إقامته خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي يومي الجمعة والسبت، حيث ستتاح الفرصة أمام حاملي التذاكر الاستمتاع بمجموعة واسعة من الخيارات الترفيهية والفعاليات التي تناسب جميع أفراد العائلة، والتي سيتم تقديمها على مدار عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالسباق الذي سيقام على حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم.

وأوضحت الجهة المنظمة للسباق، أن مناطق المشجعين ستفتح ابتداءً من يوم غدًا الخميس، الساعة 11.30 صباحًا لاستقبال المشجعين لحضور هذا السباق العالمي الذي سيجذب أنظار العالم من جديد إلى مدينة جدة، ومن المتوقع حضور آلاف المشجعين من هواة وعشاق رياضة المحركات للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تقدمها منطقة المشجعين، إضافة إلى مشاهدة أفضل السائقين وهم يخوضون المنافسة على حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، ومتابعة أطول سباق على الحلبات في تاريخ المملكة العربية السعودية، سباق تحدي جي تي العالمي أوروبا – فاناتيك، المدعوم من AWS، وهو سباق للتحمل يستمر لمدة ست ساعات، ولمسافة 1000 كم، من أجل اختبار قدرة السائقين والسيارات على التحمّل، وسلسلة سباقات GT4 الأوروبية، المدعومة من نادي رافا للسباقات.

ووضعت الجهة المنظمة قائمة كاملة بالأنشطة والفعاليات التي ستنطلق بالتزامن مع سباق سال جدة جي تي 2024، حيث تحتضن مناطق المشجعين أماكن ترفيهية متنوعة تناسب مجموعة واسعة من الفئات العمرية، تضم 31 لعبة، (9 ألعاب رقمية، و22 لعبة ذات نشاط بدني)، فهناك مناطق خاصة للأطفال تتضمن ألعاب الترامبولين وتسلق الحائط ومنطقة للرسم على الوجوه ومضمار مخصص للكارتينج ومناطق خاصة للألعاب التفاعلية إضافة إلى ألعاب الواقع الافتراضي وألعاب كرنفالية.

كما سيتوفر للحضور إمكانية الاستمتاع بعروض الـ دي جي وعروض الفرق المتجولة وغيرها من الفعاليات الممتعه إضافة إلى مقابلة السائقين وجلسات توقيع التذكارات، كما تتوفر أماكن لبيع المأكولات في مناطق المشجعين تقدم مجموعة واسعة من خيارات المأكولات والمشروبات.

وإضافة إلى كل هذه الفعاليات يتوفر لحاملي تذاكر كبار الشخصيات مزايا حصرية مثل الدخول لمنطقة البادوك على مدار اليوم والاستمتاع بالجولات المجدولة لحارات الصيانة وشبكة الانطلاق مع خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات العالمية.

وتبدأ أسعار الدخول العام من 60 ريالاً و30 ريالاً للأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات، ويسمح بدخول الأطفال دون 3 سنوات مجانًا، وتبدأ تذاكر كبار الشخصيات من 1000 ريال.