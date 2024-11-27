مشاركة قياسية للاعبي الجولف المحليين في بطولة السعودية الدولية

الرياض – محمد الجليحي

تشهد بطولة السعودية الدولية للجولف، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبدعم من سوفت بنك لأول مرة في تاريخها مشاركة قياسية من لاعبي الجولف السعوديين. حيث سيشارك خمسة من أبرز لاعبي الجولف في المملكة في البطولة المقرر اقامتها في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر في نادي الرياض للجولف.

وسيخوض المنافسات كل من عثمان الملا، وفيصل سلهب، وسعود الشريف، وخالد عطية، وشيرجو الكردي، ليشكلوا لحظة تاريخية لرياضة الجولف السعودية على الساحة العالمية.

وتُعد هذه المشاركة غير المسبوقة دليلًا على التقدم الكبير الذي حققته رياضة الجولف في المملكة، حيث يعكس هذا الحدث التزام اللاعبين السعوديين برفع مستوى المنافسة، وتمثيل المملكة بفخر على المنصات العالمية.

وتُشكل المشاركة السعودية في هذه البطولة إنجازًا يعزز من مكانة رياضة الجولف في المملكة، ويعد خطوة جديدة نحو تطوير الرياضة وتمكين الأجيال القادمة من تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

ويُعتبر عثمان الملا، أول محترف للجولف في المملكة العربية السعودية، وسفيرًا رئيسيًا لتعزيز مكانتها محليًا ودوليًا. انتقل إلى عالم الاحتراف في عام 2019 حيث حقق الملا إنجازات مميزة، من أبرزها فوزه ببطولة قطر المفتوحة ليصبح أول لاعب سعودي يتأهل للمشاركة في بطولات دولية مرموقة مثل دبي ديزرت كلاسيك 2007 وماسترز قطر 2008.

وعبّر الملا عن فخره بالمشاركة في بطولة السعودية الدولية قائلاً:

“إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذه اللحظة التاريخية للجولف السعودي، وأن أتنافس بجانب زملائي السعوديين على هذا المسرح المرموق في هذه البطولة التي تعكس التقدم المذهل الذي حققته رياضة الجولف في المملكة والمستقبل المشرق الذي ينتظرها وأضاف:” هذا الإنجاز لم يكن ليحدث دون دعم جولف السعودية، وأنا فخور بتمثيل بلادي وإلهام الجيل القادم من لاعبي الجولف لدفع هذه اللعبة إلى مستويات أعلى.”

ويواصل نجوم الجولف السعودي كتابة فصول جديدة في تاريخ الرياضة، حيث يُعد فيصل سلهب، الذي دخل عالم الاحتراف العام الماضي، واحدا من أبرز الأسماء التي مثلت المملكة في العديد من البطولات الدولية، من بينها بطولة العرب للجولف.

أما خالد عطية، فقد صنع التاريخ في فبراير 2024 عندما أصبح أول لاعب سعودي هاوٍ يتجاوز مرحلة التصفيات في سلسلة عمان الدولية، مما يؤكد على التطور السريع لرياضة الجولف في المملكة.

وإلى جانب إنجازاتهم الرياضية يساهم كل من عثمان الملا، وفيصل سلهب، وسعود الشريف، وشيرجو الكردي بدور بارز كسفراء لجولف السعودية، حيث يسعون من خلال هذا الدور إلى تعزيز مكانة رياضة الجولف داخل المملكة، وإلهام الأجيال القادمة بهدف تطوير القطاع الرياضي وترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية لرياضة الجولف.

وسيتنافس لاعبو الجولف السعوديون جنبًا إلى جنب مع نخبة من نجوم العالم، مثل بوبا واتسون، سيرجيو غارسيا، داستن جونسون، تايريل هاتون، تشارلز شوارتزل، ولويس أوستويزن.

وتعكس هذه المشاركة أحد أهداف جولف السعودية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية لرياضة الجولف. وستكون هذه البطولة، التي تُقام لأول مرة في العاصمة الرياض، فرصة مميزة للمشجعين المحليين لتشجيع الرياضيين الوطنيين والمشاركة في واحدة من أكثر الفعاليات المنتظرة على الساحة الرياضية.

ونجحت جولف السعودية بتطوير اللعبة وإلهام لاعبي الجولف في جميع أنحاء العالم، حيث تجمع أفضل لاعبي الجولف للتنافس على أعلى المستويات. ولا تقتصر البطولة على تقديم منافسات احترافية رفيعة المستوى فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تشجيع المزيد من الأفراد، خصوصًا الشباب السعودي، على الانخراط في هذه الرياضة وتبنيها كجزء من الثقافة الرياضية في المملكة.

ومن خلال مبادرة “Go Golf”، تقدم جولف السعودية دروسًا مجانية لمدة ثلاثة أشهر لجميع لاعبي الجولف الجدد في المملكة، يليها 12 جولة مجانية، بالإضافة إلى خصومات على العضوية والتدريب كما تلتزم جولف السعودية بتوسيع الوصول إلى اللعبة لجميع المستويات وبناء مجتمع نشط لرياضة الجولف في المملكة.