في دوري” يلو..الزلفي والعربي يتغلبان على أبها والبكيرية.. والعين يزيد أوجاع أحد

حائل- خالد الحامد
اقتنص فريق الزلفي فوزاً ثميناً من أمام ضيفه فريق أبها بثلاثة أهداف دون مقابل، في ختام منافسات الأسبوع الـ 11 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل للزلفي دييغو ميراندا” هدفين”، وماهر المطيري؛ ليخطف الزلفي 3 نقاط ثمينة، ويتقدم إلى المركز 11 برصيد 13 نقطة.
وواصل فريق أحد سلسلة نتائجه السلبية بعد خسارته أمام ضيفه العين بهدفين لهدف.
سجل لأحد فريح الجيزاني، وللعين حسن ربيع وحمود الشمري.
بهذه النتيجة، توقف رصيد أحد عند 4 نقاط بالمركز الأخير، فيما رفع العين رصيده إلى 9 نقاط في المركز قبل الأخير.
وفاز فريق العربي على البكيرية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي البكيرية.
بهذا الانتصار، رفع العربي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد البكيرية عند 15 نقطة في المركز الثامن.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/MxObkIjyMr
— دوري يلو (@FDL_KSA) November 27, 2024