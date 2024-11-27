الرياضة

سباق الشرقية الدولي يكشف عن هوية العدائين المشاركين في النسخة ( 26 )

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      27 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
يكشف سباق الشرقية الدولي النسخة (٢٦) هوية العدائين والعداءات المحترفين المشاركين في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم الاحد القادم ١-١٢-٢٠٢٤ م في قاعة برج روابي القابضة بمدينة الخبر ،الساعة 7,30، وذلك بحضور الشيخ عبدالعزيز التركي رئيس اللجنة العليا والكابتن عبدالله الجود مدير البطولة والشركة المتعاقد معها التنفيذ وحضور أعضاء اللجنة التنفيذية العليا المنظمة للسباق الذي سيقام يوم ١٤-١٢-٢٠٢٤ م تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، وبمشاركة أكثر من ١٥٠ عداء وعداءة من مختلف دول العالم، وبمشاركة طلاب وطالبات مدارس الشرقية والكليات والجامعات والجاليات ومنسوبي الشركات والمؤسسات والمقيمين بالمنطقة.

وسيتم خلال المؤتمر الكشف عن آخر المستجدات والتفاصيل والترتيبات النهائية للنسخة ( 26 ) والجوائز القيمة التى تفوق أكثر من مليون ريال متنوعة التوزيع.

وسيتم خلال المؤتمر الإفصاح عن اسماء الأبطال العدائين والعداءات العالميين الذين سيشاركون، وكذلك تاريخهم وإنجازاتهم، وموعد وصولهم إلى المنطقة الشرقية.

كما سيتم خلال المؤتمر شرح الخطة التي سينطلق فيها السباق من نقطة البداية حتى تقطة النهاية وكذلك المسافات للأبطال والأوقات التي سينطلق فيها سباق الـ ٥ كم، وكذلك سباق نصف مارثون والمسارات المخصصة للطلاب والطالبات والهواة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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