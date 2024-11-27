الرياضة

بهدفين في الدوحة| الاتفاق ينفرد بالصدارة عبر بوابة العربي القطري

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      27 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
انفردفريق الاتفاق بصدارة المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، بعد فوزه على العربي القطري بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الثمامة بالدوحة.

جاء هدفا الاتفاق على مدار الشوطين بواسطة اللاعب ايكامبي، بعد مباراة جيدة المستوى في شوطها الأول، أسرع في الشوط الثاني، وكان فريق الاتفاق الأكثر استحواذًا ميدانيًا والأكثر خطورة على المرمى.

بهذا الفوز، يرفع الاتفاق رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق الرفاع البحرين، الذي انتهى لقاؤه في البحرين بالتعادل بهدفين لمثله امام القادسية الكويتي.
وسيلعب الاتفاق لقاءه القادم في الدمام امام العربي القطري يوم الأربعاء القادم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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