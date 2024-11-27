بهدفين في الدوحة| الاتفاق ينفرد بالصدارة عبر بوابة العربي القطري

الدمام-البلاد

انفردفريق الاتفاق بصدارة المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، بعد فوزه على العربي القطري بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الثمامة بالدوحة.

جاء هدفا الاتفاق على مدار الشوطين بواسطة اللاعب ايكامبي، بعد مباراة جيدة المستوى في شوطها الأول، أسرع في الشوط الثاني، وكان فريق الاتفاق الأكثر استحواذًا ميدانيًا والأكثر خطورة على المرمى.

بهذا الفوز، يرفع الاتفاق رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق الرفاع البحرين، الذي انتهى لقاؤه في البحرين بالتعادل بهدفين لمثله امام القادسية الكويتي.

وسيلعب الاتفاق لقاءه القادم في الدمام امام العربي القطري يوم الأربعاء القادم.