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برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025.. 1.184 تريليونًا إيرادات.. و1.285 تريليونًا مصروفات

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      27 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

واستعرض مجلس الوزراء، بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 / 1447هـ (2025م)، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:
1 ــ تُقدّر الإيـرادات العامة للدولة بمبلـغ (1,184,000,000,000) ألف ومائة وأربعة وثمانين مليار ريال.
2 ــ تُعْتَمد المصروفات العامة للدولة بمبلغ (1,285,000,000,000) ألف ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.
3 ــ يُقـدّر الـعـجـز بـمبلـغ (101,000,000,000) مائة مليار، و1 مليار ريال.
وقد وجه سمو ولي العهد – حفظه الله – الوزراء والمسؤولين- كلاً فيما- يخصه بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج وإستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية، ضمن رحلة (رؤية المملكة 2030).

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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