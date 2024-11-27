أمير منطقة المدينة المنورة يؤكد أهمية استثمار المقومات الاقتصادية للمنطقة لتعزيز فرص العمل

المدينة المنورة : البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية تعزيز مستوى الخدمات والبرامج المقدمة لأبناء وبنات المنطقة؛ بهدف خفض معدلات البطالة، وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – واهتمامها المتواصل بالشباب وتنميتهم.

جاء ذلك خلال لقاء معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين، وعدد من قيادات الوزارة.

وأشار الأمير سلمان بن سلطان، إلى أهمية استثمار المقومات الاقتصادية الفريدة التي تتميز بها منطقة المدينة المنورة، لتعزيز فرص العمل الواعدة مما يسهم في تحسين جودة الحياة بالمنطقة تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وفي بداية اللقاء، اطّلع الأمير سلمان بن سلطان على الخطط التنفيذية التي تعتزم الوزارة تطبيقها في المنطقة، التي تشمل دعم سوق العمل عبر برامج التوطين، ومؤشرات الأداء المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة لتحقيق الامتثال في سوق العمل وضمان حماية الأجور.

واستمع سموه إلى شرحٍ عن الجهود المبذولة في مجال التسوية الودية، والتي تهدف إلى الحفاظ على حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وسعي الوزارة المتواصل إلى تحسين مستوى الخدمات الإلكترونية عبر تعزيز الأتمتة وتطوير المنصات الرقمية.

وفي نهاية اللقاء، قدّم معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه المتواصل لبرامج ومبادرات الوزارة بالمنطقة، مؤكدًا الالتزام بتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – وطموحات المواطنين.