الرياضة

 في أبطال الخليج| الاتفاق يواجه العربي القطري لحسم التأهل

صحيفة البلادaccess_time25 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      26 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
يسعى فريق الاتفاق لتأكيد صدارته في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، وحسم التأهل عندما يواجه فريق العربي القطري في تمام الساعة الثامنة مساء غد الأربعاء، في اللقاء الذي يقام على ملعب الثمامة بالدوحة، ضمن الجولة الثالثة من البطولة.

يحرص فريق الاتفاق على تحقيق الفوز الثالث في مجموعتة، لضمان التأهل للدور الثاني بعد فوزه في اللقاء الأول على الرفاع البحريني ١/٣، ثم على القادسية الكويتي ١/ صفر.

يدخل الاتفاق لقاء الغد أمام العربي بروح عالية متصدراً المجموعة، وهو الفريق الافضل من حيث المستوى والنتيجة ويتصدر الفريق المجموعة بـ ٦ نقاط، ويحرص الاتفاقيون على الفوز والحصول على بطاقة التأهل بعيداً عن اي حسابات اخرى.

وكان فريق الاتفاق قد فتح ملف العربي القطري أمس الاثنين على ملعب إيجو بالنادي، تحت اشراف المدرب جيرارد وبمشاركة جميع اللاعبين، بعد العودة من الرياض بنقطة التعادل، وقد شهدت التدريبات عودة النجم عبدالإله المالكي الذي شارك في التدريبات الجماعية، وستكون مشاركته وارده مع زملائه في لقاء العربي القطري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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