الرياضة في أبطال الخليج| الاتفاق يواجه العربي القطري لحسم التأهل

الدمام-البلاد

يسعى فريق الاتفاق لتأكيد صدارته في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، وحسم التأهل عندما يواجه فريق العربي القطري في تمام الساعة الثامنة مساء غد الأربعاء، في اللقاء الذي يقام على ملعب الثمامة بالدوحة، ضمن الجولة الثالثة من البطولة. يحرص فريق الاتفاق على تحقيق الفوز الثالث في مجموعتة، لضمان التأهل للدور الثاني بعد فوزه في اللقاء الأول على الرفاع البحريني ١/٣، ثم على القادسية الكويتي ١/ صفر. يدخل الاتفاق لقاء الغد أمام العربي بروح عالية متصدراً المجموعة، وهو الفريق الافضل من حيث المستوى والنتيجة ويتصدر الفريق المجموعة بـ ٦ نقاط، ويحرص الاتفاقيون على الفوز والحصول على بطاقة التأهل بعيداً عن اي حسابات اخرى. وكان فريق الاتفاق قد فتح ملف العربي القطري أمس الاثنين على ملعب إيجو بالنادي، تحت اشراف المدرب جيرارد وبمشاركة جميع اللاعبين، بعد العودة من الرياض بنقطة التعادل، وقد شهدت التدريبات عودة النجم عبدالإله المالكي الذي شارك في التدريبات الجماعية، وستكون مشاركته وارده مع زملائه في لقاء العربي القطري.