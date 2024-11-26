الكشف عن النجوم المشاركين في بطولة السعودية الدولية للجولف

الرياض – هاني البشر

تستعد بطولة السعودية الدولية للجولف لعام 2024، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وسوفت بنك، لاستقبال نخبة من أبرز نجوم الجولف العالميين حيث تقام البطولة، التي تبلغ قيمة جوائزها 5 ملايين دولار أمريكي، في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر في نادي الرياض للجولف، لتكون المحطة الختامية لموسمي الجولة الآسيوية وسلسلة البطولات الدولية.

وتشهد هذه النسخة انطلاقتها الأولى في العاصمة الرياض، بعد خمس نسخ ناجحة استضافها نادي وملعب رويال غرينز للجولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز رياضة الجولف على الساحة العالمية، واستمرار جهود جولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف في استقطاب أبرز الأحداث الرياضية الدولية.

ويتصدر قائمة المشاركين في البطولة اللاعب المصنف رقم 16 عالميًا، تايريل هاتون، الذي يتوجه إلى الرياض بعد سلسلة من الإنجازات اللافتة هذا العام. فقد أحرز مؤخرًا لقب بطولة ألفريد دنهيل لينكس ضمن الجولة الأوروبية، بمشاركة والده، بالإضافة إلى تحقيقه فوزه الفردي الأول في سلسلة ليف جولف خلال الصيف في ناشفيل. كما حصد المركز الثاني في بطولة HSBC للجولف في أبوظبي، والمركز السادس في ختام الجولة الأوروبية في دبي الأسبوع الماضي.

وينضم هاتون إلى نخبة من نجوم الجولف العالميين الذين أكدوا مشاركتهم في البطولة، من بينهم البطل المدافع أبراهام أنسر، وبطل نسخة 2022 هارولد فارنر الثالث، وبطل نسختي 2019 و2021 داستن جونسون، بالإضافة إلى بطل بطولة أوبن لعام 2022 كاميرون سميث.

وفي تعليق له، قال هاتون: “أنا متحمس للغاية لزيارة الرياض لأول مرة والمشاركة في الحدث الختامي للجولة الآسيوية. أدائي في الأشهر الأخيرة كان قويًا كما تعكس نتائجي، وأتطلع لمواصلة هذا الزخم حتى نهاية العام. لقد حققت المركز السادس عندما شاركت في البطولة عام 2021، وآمل هذه المرة أن أقدم أداءً أفضل وأنهي موسمي بطريقة مميزة.”

كما تضم قائمة المشاركين نخبة من أبطال البطولات الكبرى، بما في ذلك سيرجيو غارسيا، وبوبا واتسون، وشارل شوارتزل، ولويس أوستويزن، وباتريك ريد، بالإضافة إلى بطل نسخة 2020 جرائم ماكدويل. وسيتنافس هؤلاء النجوم إلى جانب نخبة من الفائزين في جولتي PGA والجولة الأوروبية، مثل كيفين نا وبراندن غريس، إلى جانب تايلور غووتش، بطل موسم 2023 في سلسلة LIV للجولف.

ومن بين الأسماء البارزة الأخرى أدريان ميرونك، الحاصل على أربعة ألقاب في الجولة الأوروبية، وديفيد بويغ، المتصدر الحالي لترتيب الجولة الآسيوية، وجواكين نيمان، الفائز ببطولة LIV للجولف 2024 في ملعب رويال غرينز، وبيتر أويلين، الفائز ببطولة سلسلة إنجلترا الدولية، وديان بورميستر، بطل بطولة ميامي 2024 في سلسلة ليف جولف.

وفي تصريح له، قال سيرجيو غارسيا، بطل بطولة الماسترز لعام 2017: “لقد حققت نتائج قوية في هذه البطولة من قبل، وأنا متحمس للعودة مجددًا، خاصة وأنها ستكون زيارتي الأولى للرياض. سمعت الكثير من الأمور الرائعة عن الملعب والمدينة، ومن الملهم رؤية نمو رياضة الجولف في هذه المنطقة. لقد كان هذا العام مميزًا بالنسبة لي، بعد تحقيق الفوز في أندلوسيا والمركز الثالث في ترتيب LIV الفردي، وأتطلع إلى إنهاء العام بأداء قوي في السعودية.”

وتشهد بطولة السعودية الدولية للجولف لعام 2024 مشاركة فريق Ripper GC بالكامل، الفائز ببطولة الفرق لسلسلة ليف جولف 2024. ويضم الفريق نخبة من أبرز لاعبي الجولف، بمن فيهم لوكاس هربرت، الفائز السابق في جولتي PGA والجولة الأوروبية، ومات جونز، الحاصل على لقبين في جولة PGA ، ومارك ليشمان، الفائز بست بطولات في جولة PGA، بالإضافة إلى كاميرون سميث، بطل بطولة أوبن لعام 2022 وأحد أبرز نجوم الجولف عالميًا.

ويضيف وجود هؤلاء النجوم مزيدا من التنافسية والإثارة إلى البطولة، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز المحطات على أجندة الجولف العالمية.

وتُعد بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وسوفت بنك واحدة من أبرز الأحداث الراسخة على أجندة رياضة الجولف العالمية. وتعكس هذه البطولة رؤية جولف السعودية الطموحة لتعزيز مكانة الجولف في المملكة، والعمل على نشر اللعبة عالميًا من خلال إزالة الحواجز وتسهيل الوصول إليها، بما يضمن أن تصبح اللعبة متاحة وممتعة للجميع.

وقد شهدت رياضة الجولف في السعودية قفزات نوعية في السنوات الأخيرة، بفضل الدعم المستمر من الاتحاد السعودي للجولف، والدور الرائد لجولف السعودية في تنمية المواهب المحلية واستقطاب نخبة لاعبي الجولف العالميين، مما ساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية.

كما تشكل البطولة المحطة الختامية لسلسلة البطولات الدولية العشر المميزة، التي تفتح الطريق أمام اللاعبين للتأهل مباشرة إلى دوري ليف جولف. وسينال بطل ترتيب السلسلة الدولية مكانًا في قائمة دوري ليف جولف لعام 2025، بينما سيشارك أفضل 32 لاعبًا مؤهلًا في الترتيب، إلى جانب جميع أبطال الجولة الآسيوية لعام 2024، في الحدث الترويجي لدوري ليف جولف، المقرر إقامته في نادي الرياض للجولف خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر. كما سيضمن بطل ترتيب الجولة الآسيوية لعام 2024 مكانًا ضمن المراكز الأربعة الأولى في تصنيف الاتحاد العالمي للجولف (OWGR).

ويُعتبر نادي الرياض للجولف، الذي افتتح عام 2005، الوجهة الأولى لعشاق الجولف في العاصمة السعودية حيث يتميز الملعب بتصميمه الفريد الذي يمتد لمسافة 7,434 ياردة من الممرات المتعرجة، وقد استضاف العديد من البطولات الكبرى، بما في ذلك بطولة السعودية المفتوحة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وسلسلة بطولات أرامكو للفرق ، وبطولة أرامكو السعودية الدولية للسيدات.

ومنذ انتقالها إلى الجولة الآسيوية في عام 2022، كجزء من شراكة استراتيجية جديدة، عززت بطولة السعودية الدولية مكانتها كواحدة من أهم الأحداث على الساحة العالمية، مما يعكس التزام المملكة بتطوير رياضة الجولف وتعزيز مكانتها الدولية.