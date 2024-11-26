القاهرة تشهد انطلاق مبادرة “كرتنا ثقافتنا”

الدمام-البلاد

شهدت القاهرة أمس الاثنين انطلاق أكبر مبادرة رياضية ثقافية في الوطن العربي، بالتعاون بين اتحادي المبدعين والإعلاميين العرب، واللجنة العليا المنظمة لمبادرة “كرتنا ثقافتنا” الفائزة بجائزة كتب السلام الدولية؛ لما تحمله من رسالة سلام وتسامح وفق برامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامه وتحسين جودة الحياة وفق رؤية 2030.

وأعرب الدكتور جاسم الياقوت رئيس اللجنة العليا المنظمة لمبادرة كرتنا ثقافتنا عن سعادته بنجاح حفل الإنطلاق اليوم بحضور جمع غفير يتقدمهم كبار الشخصيات الرياضية والثقافية والإعلامية وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الذين حرصوا على الحضور للمشاركة في تدشين المبادرة بمصر.

وأعلن الياقوت أن اللجنة العليا المنظمة لمبادرة كرتنا ثقافتنا منحت الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والشباب وسام الكرة الذهبية للمبادرة الوطنية كرتنا ثقافتنا تقديراً لجهوده في خدمة الرياضة والشباب ودعم وتعزيز العلاقات الرياضية بين الدول العربية.

وقد تخلل حفل التدشين العديد من الفقرات الفنية والإستعراضية المتنوعة والقصائد الشعرية التي أشاعت جو من البهجة والسرور بين الحاضرين . كما تم تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في إنجاح حفل إطلاق المبادرة.

وأضاف الياقوت أن المبادرة انطلقت اليوم في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ بهدف تعزيز التواصل والتفاعل الرياضي والثقافي في مصر و دمج العناصر الثقافية والرياضية في بيئة تفاعلية تعزز التبادل الثقافي والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع حيث تقدم المبادرة مجموعة واسعة من البرامج الجديدة الفعاليات والأنشطة التي تشمل عروضًا رياضية، وفعاليات ثقافية ، ومحاضرات متنوعة وورش عمل.

وأعلن أن فعاليات المبادرة ستنطلق قريبًا، حيث من المتوقع أن تلقى استقبالًا حارًا من قبل المهتمين بالرياضة والثقافة في مصر والعالم العربي وذلك بعد انطلاقها من المنطقة الشرقية في السعودية بدعم و رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ودعم من هيئة الترفيه ووزارة الرياضة والأندية .وفوزها بجائزة كتب السلام الدولية.

ودعا الجميع للمشاركة الفعالة في هذه المبادرة الرائدة التي تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي والرياضي وبناء جسور التفاهم والتعاون بين الثقافات المختلفة حيث تم توجيه الدعوات إلى الشخصيات الرياضية والثقافية والاجتماعية.