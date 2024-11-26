الجموم بمكة المكرمة تسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ (22.8) ملم

الرياض: البلاد

سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدل كميات لهطول الأمطار بـ(22.8) ملم في هدي الشام بالجموم، وذلك ضمن (7) مناطق بالمملكة، شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجلت كلٌ من الشبيكة (22.6) ملم، ومِنى (22.5) ملم، والشرائع بمكة (22) ملم، وحي الورود، وحي الأمير فواز بجدة (21.6) ملم، والكعكية بمكة (21.0) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سُجّلت (89) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الاثنين 25 نوفمبر، وحتى التاسعة صباح الثلاثاء 26 نوفمبر 2024م، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، والباحة).

وأبان التقرير، أن منطقة القصيم سجلّت (14.4) ملم في دخنة بالرس، و(10.1) ملم في ضرية، و(8.1) ملم في المذنب، فيما سجّلت منطقة الرياض (10.0) ملم في المجمعة، و(8.0) ملم في البطين الجنوبي بالزلفي، و(5.6) ملم في محطة القطار بالمجمعة، و(5.5) ملم في الزلفي.

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة الشرقية (3.8) ملم في الشيحية بالقرية العليا، و(2.8) ملم في الرفيعة بالقرية العليا، و(2.4) ملم في راس المشعاب بالخفجي، و(2.3) في النعيرية، كما سجلت منطقة عسير (22.4) ملم في الفرعة الشمالية بالنماص، و(0.5) ملم في شمال البشائر ببلقرن، فيما سجّلت منطقة الباحة (1.2) ملم في نخال بالقري، و(0.9) ملم في برحرح بالمندق، وسجلت منطقة المدينة المنورة (10.4) ملم في الجرنافة بوادي الفرع.