الرياضة

نخبة مقاتلي PFL MENA في مؤتمر صحفي غداً بالرياض

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      25 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
تعقد رابطة المقاتلين المحترفين PFL لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤتمراً صحفياً عند الساعة 1.30 من ظهر يوم غد الثلاثاء 26 نوفمبر في قاعة اجتماعات فندق راديسون بلو بالرياض؛ للحديث عن نهائي دوري(PFL) المقرر يوم 29 الجاري في جامعة الملك سعود بالرياض، وستشهد هذه الليلة تتويج أبطال أربعة أوزان، وخمسة نزالات استعراضية تجمع نخبة المقاتلين العالميين.

وسيعقد المؤتمر بمشاركة نخبة من نجوم الرياضات القتالية، وعلى رأسهم بطلة الأرقام القياسية هتان السيف وخطيبها المقاتل البارز عبد الله القحطاني إلى جانب أسماء عالمية أخرى ستشارك في الحدث المرتقب.

وسيُسلط المؤتمر الضوء على تفاصيل النهائي المنتظر وأبرز المحطات التي تبرز تميز هذه البطولة ودورها في تعزيز حضور الرياضات القتالية على الساحة العالمية.

وتعتبر بطولة PFL MENA أو دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسختها الأولى خطوة رائدة لتمكين الرياضيين في المنطقة للمنافسة وتطوير مواهبهم من خلال نزالات الموسم العالمي للرابطة. وتشمل البطولة نزالات حاسمة لتحديد من هم الأبطال الذين سيحصلون على الحزام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكل من أوزان الريشة، الوسط، الخفيف، والبانتام.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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